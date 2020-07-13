Традиции без денег. Винницкая Нива в очередной раз грозится сняться с чемпионата Второй лиги

Президент винницкой "Нивы" Вадим Кудияров рассказал о серьезных проблемах с финансовой поддержкой команды.

"Поддерживаем славные футбольные традиции города над Бугом. На этом пути в 2020 году нам способствует Винницкий городской совет, с помощью которой мы прожили первые полгода. Но дальше без финансовой поддержки со стороны Винницкой ОГА и Винницкого областного совета (которая всегда была в предыдущие годы) "Нива" не сможет дальше существовать.

Если Винницкая ОГА и Винницкий областной совет не хотят нас поддерживать, пусть их руководство публично заявит об этом. Тогда мы снимем команды ФК "Нива" с чемпионата Украины во Второй лиге и чемпионата Украины U-19".