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Василий Малык: Игроки Нивы подрабатывают во время карантина

Вторая лига
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Клубы низших дивизионов наиболее остро переживают кризис

Василий Малык: Игроки Нивы подрабатывают во время карантина
Новина українською

Главный тренер тернопольской "Нивы" Василий Малык рассказал о том, как клуб и игроки пережили финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса.

— Как футболисты пережили этот период? Все они остаются в футболе, или, возможно, есть такие, кто нашел себя в других видах деятельности?

— Есть ребята, которые подрабатывают, чтобы карантин не так сильно ударил по финансовой стороне.

— Какие профессии встречаются?

— Не знаю, имею ли я право говорить. Может, кто-то и не хочет, поэтому пусть останется в секрете. Но знаю, что ребята подрабатывали.

— Какова на сегодняшний день ситуация с финансированием коллектива и его дальнейшей жизнью? Ведь мы знаем, что были проблемы у "Нивы" во Второй лиге, а Первая лига — это все-таки гораздо большие затраты…

— Есть у нас проблемы, и дальше продолжаются поиски инвестора. Руководство уверяет, что есть наработки, поэтому… Подождем, встретимся, посмотрим.

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В статье: Нива (Тернополь) Василий Малык Нива Тернополь
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Источник:
Sport Arena

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