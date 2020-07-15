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СМИ: Криворожский Горняк со следующего сезона переименуют в Кривбасс

Вторая лига
(2 голосов)

Пожалуй, самый простой способ возрождения клуба

СМИ: Криворожский Горняк со следующего сезона переименуют в Кривбасс
Новина українською

Криворожский "Горняк" который выступает во Второй лиге, со следующего сезона будет выступать под названием "Кривбасс". Как сообщает Sport Arena, клуб будет переименован и перерегистрирован.

Пока неизвестно, останется ли прежним менеджмент в клубе, но переименование "Горняка" должно состояться этим летом и новый сезон команда начнет под новым названием.

Кроме того, планируется серьезное кадровое усиление состава команды, а главной задачей обновленного клуба будет выход в УПЛ.

Отметим, что "Горняк" занял четвертое место в Группе Б Второй лиги, сезон в которой был завершен досрочно. Клуб из Кривого Рога может получить право выйти в Первую лигу, только если "ВПК-Агро" или "Кристалл" откажутся от повышения в классе, либо "Альянс" откажется от плей-офф.

Напомним, что история с возрождением "Кривбасса" завертелась после того, как в конце июня президент Зеленский поручил депутату Корявченкову (Юзику) возродить клуб.

Изначально в СМИ выдвигались версии о том, что одним из вариантов "камбэка" может стать слияние аматорского "Кривбасса" с ФК "Горняк" и последующая заявка на Первую лигу. Впрочем, в "Горняке" тогда заявили, что ничего об этом не знают.

Напомним, что "Кривбасс" как профессиональный клуб был расформирован в 2013 году. В 2015-2019 годах одноименный клуб участвовал в аматорском чемпионате Днепропетровской области.

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В статье: Горняк (Кривой Рог) Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (12)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
16.07.2020 в 00:06
Юзік порєшал
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0
0
тутти-10 (Сумська область)
16.07.2020 в 00:02
Владімір Алєксандравіч вирішив і тут лайкав насабірать? Та він раніше буде в ростові, ніж Кривбас в УПЛ. Він що, дійсно думає "керувати" ще цілий рік країною??? Ну дурак і все
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+1
-1
avatar
Динамо-машина (Киев)
15.07.2020 в 23:57
На самом деле Горняк тоже клуб со своей историей, и он однозначно имеет право на жизнь. И в таком крупном городе как Кривой Рог могут быть и две команды. Поэтому мне жаль, что именно таким образом возрождается Крывбасс.
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0
0
avatar
rubizhansky (Рубежное)
15.07.2020 в 23:39
Был в городе один клуб, теперь нет никакого.
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0
0
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Nelviv`yanyn (На жаль)
15.07.2020 в 22:51
Все, кто за - ностальгирующие даунята.
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+2
0
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Nelviv`yanyn (На жаль)
15.07.2020 в 22:49
Я считаю, что любой новый клуб должен начинать с самого низшего уровня кроме тех случаев, когда у клуба уже инфраструктура ровня ЛЧ. Тогда клуб може начать с аматорской лиги.
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+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
15.07.2020 в 22:49
легким движением руки, дело вереса и фекальвова живет и процветает
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+4
0
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Nelviv`yanyn (На жаль)
15.07.2020 в 22:47
Любое объединение клубов должно сопровождаться понижением в ту лигу, которая была низшей среди этих клубов.
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+2
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
15.07.2020 в 22:43
Сейчас повылазит питушня с лозунгами "только один Кривбасс в нашем сердце" , "в этом городе только один клуб"
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+1
-2
alex.belogubko (одесса)
15.07.2020 в 22:42
ЗЕ чего ты лезишь в спорт --руководи страной народ голодает а вы жируете
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+6
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
15.07.2020 в 22:44
Ого, давно у тебя контузия?)
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+1
-5
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
15.07.2020 в 22:41
Вытерают ноги об болел Горняка и его истории.
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+5
0


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