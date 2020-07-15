СМИ: Криворожский Горняк со следующего сезона переименуют в Кривбасс

Криворожский "Горняк" который выступает во Второй лиге, со следующего сезона будет выступать под названием "Кривбасс". Как сообщает Sport Arena, клуб будет переименован и перерегистрирован.

Пока неизвестно, останется ли прежним менеджмент в клубе, но переименование "Горняка" должно состояться этим летом и новый сезон команда начнет под новым названием.

Кроме того, планируется серьезное кадровое усиление состава команды, а главной задачей обновленного клуба будет выход в УПЛ.

Отметим, что "Горняк" занял четвертое место в Группе Б Второй лиги, сезон в которой был завершен досрочно. Клуб из Кривого Рога может получить право выйти в Первую лигу, только если "ВПК-Агро" или "Кристалл" откажутся от повышения в классе, либо "Альянс" откажется от плей-офф.

Напомним, что история с возрождением "Кривбасса" завертелась после того, как в конце июня президент Зеленский поручил депутату Корявченкову (Юзику) возродить клуб.

Изначально в СМИ выдвигались версии о том, что одним из вариантов "камбэка" может стать слияние аматорского "Кривбасса" с ФК "Горняк" и последующая заявка на Первую лигу. Впрочем, в "Горняке" тогда заявили, что ничего об этом не знают.

Напомним, что "Кривбасс" как профессиональный клуб был расформирован в 2013 году. В 2015-2019 годах одноименный клуб участвовал в аматорском чемпионате Днепропетровской области.