Ровенский Верес из Второй лиги обыграл Колос в товарищеском поединке

Ровенский "Верес" одержал третью подряд победу в спарринге в рамках подготовки к матчам плей-офф за место в Первой лиге. Напомним, что по итогам карантинного сезона во Второй лиге "красно-черные" заняли в своей группе 3 место.

Поэтому накануне подопечные Юрия Вирта обыграли ПФЛ "Львов" U19 и полурезервный состав первой лиги "Волыни".

На этот раз на Киевщине обыграли "Колос" с Коваливки - клуб УПЛ сыграл полурезервным составом.

На Киевщине, а именно в Пуще-Водице, "Верес" тренироваться до 30 июля включительно. Следующим соперником ровенчан в контрольных матчах станет "Альянс" с Липовой Долины. Игра состоится в четверг, 23 июля.

Контрольный матч

20.07.2020, Демидов

Колос - Верес 0:3 (0:2)

Голы: Шестаков (36, 45), Яременко (84).

"Верес" (1 тайм): Когут - Пинчук, Ховбоша, Гончаренко, Солдат, Петько, Кучеров, Панасенко, Соломка, Хоцяновский, Шестаков.

"Верес" (2 тайм): Ющишин - Дударенко (Данилюк 75, на просмотре), Махнев, Гончаренко (Ховбоша, 70), Пинчук (Солдат, 70), Евдокимов, Кучеров (Петько, 70), Дахновский (на просмотре), Тимофеенко (на просмотре), Шестаков (Демчук, 70), Яременко.