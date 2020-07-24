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Еще один украинский футболист заразился коронавирусом

Вторая лига
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Инцидент случился в составе ФК Ужгород

Еще один украинский футболист заразился коронавирусом
Новина українською

Игроки второлиговского "Ужгорода" прошли тестирование на коронавирус.

При этом, как сообщает официальный сайт клуба, у одного из футболистов команды тест дал положительный результат. Инфекцией заразился 19-летний защитник Максим Кодря.

Теперь игроку предстоит провести две недели на самоизоляции. Все остальные игроки в пятницу пройдут углубленный медосмотр, а со следующей недели начнут тренировки.

Отметим, что новый сезон "Ужгород" начнет в конце августа матчем на Кубок Украины, а с начала сентября запланирован старт чемпионата Второй лиги.

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В статье: ФК Ужгород коронавирус Максим Кодря
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Источник:
ФК Ужгород

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