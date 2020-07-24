Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Еще один украинский футболист заразился коронавирусом
Инцидент случился в составе ФК Ужгород
Игроки второлиговского "Ужгорода" прошли тестирование на коронавирус.
При этом, как сообщает официальный сайт клуба, у одного из футболистов команды тест дал положительный результат. Инфекцией заразился 19-летний защитник Максим Кодря.
Теперь игроку предстоит провести две недели на самоизоляции. Все остальные игроки в пятницу пройдут углубленный медосмотр, а со следующей недели начнут тренировки.
Отметим, что новый сезон "Ужгород" начнет в конце августа матчем на Кубок Украины, а с начала сентября запланирован старт чемпионата Второй лиги.