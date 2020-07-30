Кучер определился с тренерским штабом в харьковском ФК Металл

Новосозданный харьковский клуб "Металл" , который уже этим летом планирует заявиться во вторую лигу, определился с тренерским штабом.

Как уже сообщалось ранее, главным тренером команды будет экс-защитник "Шахтера" и "Металлиста", 37-летний Александр Кучер, который не так давно получил тренерскую лицензию

Помогать ему будет еще один известный в прошлом игрок "Металлиста" Александр Призетко и Юрий Ушмаев, который ранее работал в академии харьковского клуба. Работать с вратарями будет экс-голкипер Андрей Дикань.

Напомним, что конечным бенефициаром клуба является бывший спортивный директор "Металлиста" Евгений Красников. Задача нового клуба – со временем пробиться в Премьер-лигу.