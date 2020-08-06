  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Десять любительских команд претендуют на попадание во Вторую лигу
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Десять любительских команд претендуют на попадание во Вторую лигу

Вторая лига
(1 голосов)

Получение профессионального статуса

Десять любительских команд претендуют на попадание во Вторую лигу
Новина українською

Десять украинских команд, выступающих на любительском уровне, со следующего сезона претендуют на получение профессионального статуса, сообщает SportArena.

  • Днепр (Черкассы)
  • Яруд (Мариуполь)
  • Авангард (Корюковка)
  • ФК Тростянец
  • ФК Белая Церковь
  • Перемога (Днепр)
  • Эпицентр (Дунаевцы)
  • Рубикон (Киев)
  • Карпаты (Галич)
  • Металл (Харьков)

С нового сезона корюковский "Авангард" должен слиться с ФК "Чернигов". Новый клуб будет базироваться в областном центре и носить название "Чернигов-Авангард".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вторая лига ПФЛ Металл (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
SportArena

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Saturn (Киев)
06.08.2020 в 11:36
А Заря с числами? Тренер Заваров, база -Киев, финансирование некий аноним с Луганска?
Ответить
0
0
Djibouti (Djibouti)
06.08.2020 в 11:19
Отлично
Ответить
0
0
avatar
Инспектор ( )
06.08.2020 в 11:17
А где Карпаты Львов?
Ответить
0
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
06.08.2020 в 11:38
Пока что они будут называться Карпаты Галич, со временем переедут во Львов
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...