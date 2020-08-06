Вторая лига
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Десять любительских команд претендуют на попадание во Вторую лигу
Получение профессионального статуса
Десять украинских команд, выступающих на любительском уровне, со следующего сезона претендуют на получение профессионального статуса, сообщает SportArena.
- Днепр (Черкассы)
- Яруд (Мариуполь)
- Авангард (Корюковка)
- ФК Тростянец
- ФК Белая Церковь
- Перемога (Днепр)
- Эпицентр (Дунаевцы)
- Рубикон (Киев)
- Карпаты (Галич)
- Металл (Харьков)
С нового сезона корюковский "Авангард" должен слиться с ФК "Чернигов". Новый клуб будет базироваться в областном центре и носить название "Чернигов-Авангард".
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Источник:SportArena
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Комментарии (4)
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Saturn (Киев)
06.08.2020 в 11:36
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Djibouti (Djibouti)
06.08.2020 в 11:19
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Инспектор ( )
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Cannabis Sativa (Луцк)
06.08.2020 в 11:38
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