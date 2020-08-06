Десять любительских команд претендуют на попадание во Вторую лигу

Десять украинских команд, выступающих на любительском уровне, со следующего сезона претендуют на получение профессионального статуса, сообщает SportArena.

Днепр (Черкассы)

Яруд (Мариуполь)

Авангард (Корюковка)

ФК Тростянец

ФК Белая Церковь

Перемога (Днепр)

Эпицентр (Дунаевцы)

Рубикон (Киев)

Карпаты (Галич)

Металл (Харьков)

С нового сезона корюковский "Авангард" должен слиться с ФК "Чернигов". Новый клуб будет базироваться в областном центре и носить название "Чернигов-Авангард".