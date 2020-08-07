У разбитого корыта. Таврия и Калуш могут прекратить свое существование

Сразу два футбольных клуба из второй лиги могут прекратить существование. Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.

"Таврия-Симферополь" и "Калуш" еще не начали подготовку к новому сезону. 25-26-го августа начинается предварительный раунд кубка Украниы.

"В начале марта мы участвовали в розыгрыше открытого кубка федерации футбола АР Крым в Херсоне. Вскоре стало известно, что чемпионат приостановлен, но поскольку средств для функционирования команды нет, мы оказались у разбитого корыта", - рассказал главный тренер "Таврии–Симферополь" Сергей Шевченко.

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Схожая ситуация и с клубом из Ивано-Франковска.

"Хуже всего, это неопределенность. Я не в курсе, будет в Калуше команда или нет: клубное руководство на телефонные звонки не отвечает, а представители областной ассоциации футбола попросту не владеют информацией", - отметил главный тренер "Калуша" Степан Матвиив.

По предварительным данным, сезон во второй лиге начнется четвертого сентября.