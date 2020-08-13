Таврию могут перевезти в Ирпень. Клуб вновь на грани закрытия

Вице-президент Федерации футбола Крыма Олег Комуняр рассказал о текущей ситуации в "Таврии".

Напомним, что симферопольцы базировались в Бериславе Херсонской области, однако местный стадион не прошёл аттестацию на следующий сезон, а у самого клуба перманентно финансовые проблемы .

"Чтобы "Таврия" дальнейшем развивалась, ей надо менять место своего временного базирования на город, более привлекательный инфраструктурно и маркетингово. Мнение [переехать из Берислава в Ирпень] давно появилось у нашей группы ультрас "Таврии", которая входит в Ассоциацию футбола Крыма. Во-первых, это современный новый город, во-вторых, большинство фанов "Таврии", которые покинули оккупированный Крым, проживает сейчас именно в Киевской области, а не в Херсонской или тем более в Бериславе.

Мы могли бы больше быть с командой и поддерживать ее, если бы она базировалась именно в столичном регионе. Несмотря на то, что Коновалов [глава бериславской районной рады] пропал и не информирует о будущем "Таврии", снова болельщикам приходится брать инициативу в свои руки, как это было пять лет назад, когда ультрас были среди инициаторов спасения клуба и эвакуации его в Херсонскую область.

Об Ирпене мы заговорили потому, что этот город стремительно развивается и уже имеет надлежащую спортивную инфраструктуру. Однако Киев открывает также широкие возможности, и регулярно играть, пока клуб во Второй лиге, на том же стадионе имени Банникова также было бы символично и вполне приемлемо.

От клуба практически ничего не осталось. Это только наше имя, наш герб, клубные цвета и Сергей Шевченко — главный тренер, который много лет отдал "Таврии". Нет контрактов с футболистами, стадион в Бериславе не прошел аттестацию для участия во Второй лиге, Коновалов, который очень мечтал единолично управлять клубом, не выходит на связь.

И можно с уверенностью сказать, что если затянуть ситуацию еще на 2-3 недели, то ФК "Таврия" не выйдет на поле в сезоне 2020/21. Нам небезразлична судьба клуба, мы с ним остаемся и хотим, чтобы он не выживал, а развивался. В этом плане Киевская область, где сосредоточена большая финансовая мощь и фанатский потенциал, это хороший выбор. И, как я уже говорил, здесь проживает большое количество крымчан, верных своему клубу. А суть футбола в том, чтобы клуб играл там, где его болельщики. Мы с уважением относимся к бериславским болельщикам, они за последние годы проявили себя хорошо и заслужили иметь свою профессиональную команду. Но вы сами видите, что происходит с "Таврией", Коновалов не убедил нас, что может спасти клуб, а тем более — его развивать.

Мы, фаны клуба "Таврия" (Симферополь), надеемся на помощь УАФ. Сейчас важно, чтобы Ассоциация помогла нам навести контакты с представителями Ирпеня, возможно, других городов — и мы все вместе попытались спасти ФК "Таврия" и вывести его, наконец, на нормальный уровень. "Таврия" — один из немногих крымских брендов, которые остаются в Украине, потерять его будет больно — это принесет радость московским оккупантам.

Болельщики хорошо отнесутся к любому нормальному новому владельцу, который будет заинтересован развивать клуб как в спортивном, так и в маркетинговом плане, чтобы он приносил удовольствие своим поклонникам. Мы по-прежнему планируем поддерживать "Таврию" и новых владельцев, как мы это делали с группой товарищей раньше", - цитирует функционера Sportarena.