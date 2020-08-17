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Фомин продолжит карьеру в харьковском клубе

Вторая лига
(1 голосов)

В следующем сезоне "Металл" будет играть во Второй лиге

Фомин продолжит карьеру в харьковском клубе
Новина українською

Нападающий Руслан Фомин пополнил ФК "Металл", который собирается с сезона 2020/2021 выступать во Второй лиге ПФЛ, сообщил неофициальный аккаунт клуба в Инстаграм.

О деталях трансфера 34-летнего футболиста пока не сообщается.

Отметим, что Фомин родился в Харьковской области, играл за "Металлист" и харьковский "Арсенал".

Напомним, что с 2018 по 2020-й годы Руслан Фомин выступал в ФК "Мариуполь".

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В статье: Руслан Фомин трансферы Металл (Харьков)
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Комментарии (6)
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vladislav (Харьков)
17.08.2020 в 15:13
Красников делает всё правильно, для начала собирает опытный коллектив для решения выхода в 1 лигу. Ну, а дальше появятся бразильцы.
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ГенриВол (Волочиськ)
17.08.2020 в 14:54
Лице забухане по страшному
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0
-1
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Инспектор ( )
17.08.2020 в 14:35
Видно платят по ярославски
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+1
0
viajador (село Свиняче)
17.08.2020 в 14:29
Для 34-х рочків ранувато в таке болото пірнати з УПЛ, ой ранувато...
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0
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Крестоносец. (Полтава)
17.08.2020 в 15:54
Для форварда 34 года - это довольно зрелый возраст, многие в эти годы карьеру заканчивают. Так что для 2 лиги нормальный вариант.
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simargl (Чернигов)
17.08.2020 в 14:20
О, сразу видно клуб с амбициями и задачами. За сезон в Першу лигу ??
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