Вторая лига
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Фомин продолжит карьеру в харьковском клубе
В следующем сезоне "Металл" будет играть во Второй лиге
Нападающий
О деталях трансфера 34-летнего футболиста пока не сообщается.
Отметим, что Фомин родился в Харьковской области, играл за "Металлист" и харьковский "Арсенал".
Напомним, что с 2018 по 2020-й годы Руслан Фомин выступал в ФК "Мариуполь".
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Комментарии (6)
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vladislav (Харьков)
17.08.2020 в 15:13
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ГенриВол (Волочиськ)
17.08.2020 в 14:54
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Инспектор ( )
17.08.2020 в 14:35
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viajador (село Свиняче)
17.08.2020 в 14:29
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Крестоносец. (Полтава)
17.08.2020 в 15:54
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simargl (Чернигов)
17.08.2020 в 14:20
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