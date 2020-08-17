Фомин продолжит карьеру в харьковском клубе

Нападающий Руслан Фомин пополнил ФК "Металл", который собирается с сезона 2020/2021 выступать во Второй лиге ПФЛ, сообщил неофициальный аккаунт клуба в Инстаграм.

О деталях трансфера 34-летнего футболиста пока не сообщается.

Отметим, что Фомин родился в Харьковской области, играл за "Металлист" и харьковский "Арсенал".

Напомним, что с 2018 по 2020-й годы Руслан Фомин выступал в ФК "Мариуполь".