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В четверг состоится презентация Кривбасса

Вторая лига
(1 голосов)

Заменит "Горняк"?

В четверг состоится презентация Кривбасса
Новина українською

В четверг, 20 августа, на стадионе "Горняк" в Кривом Роге состоится презентация возрождаемого "Кривбасса".

Как сообщает пресс-служба "Горняка", будут представлены команда, тренерский штаб, руководство клуба, а также его официальный сайт и социальные сети. Кроме того, можно будет увидеть и форму "Кривбасса".

Напомним, что "Кривбасс" как профессиональный клуб был расформирован в 2013 году. Ожидается, что новый клуб будет создан на базе "Горняка", который в прошлом сезоне занял четвёртое место во Второй профессиональной лиге Украины.

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В статье: Горняк (Кривой Рог) Кривбасс (Кривой Рог)
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Комментарии (6)
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oda1979 (Запорожье)
18.08.2020 в 10:23
Рождается новый чемпион Украины!!!
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0
0
alktus (Хмельницкий)
18.08.2020 в 10:18
Просуществует недолго, пока Зеля в Ростов не переедет.
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0
0
megrivan (Курячі Лози)
18.08.2020 в 09:31
"Кривбас" будет играть в зеленых футболках, зеленых трусах, зеленых гетрах и зеленых плавках. Вообще, лучше было бы его назвать "Зебас"
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+1
0
Mexxxxx (Просяная)
18.08.2020 в 09:23
Так это тот Кривбасс или что-то другое, типа Днепр-1?
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0
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
18.08.2020 в 09:14
НЕНАВИДЖУ КРИВБАС антипатія до цього недоклубу
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+1
-2
vorofan (Житомир)
18.08.2020 в 09:05
Уукурррраааа
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0
0


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