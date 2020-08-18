В четверг состоится презентация Кривбасса

В четверг, 20 августа, на стадионе "Горняк" в Кривом Роге состоится презентация возрождаемого "Кривбасса".

Как сообщает пресс-служба "Горняка", будут представлены команда, тренерский штаб, руководство клуба, а также его официальный сайт и социальные сети. Кроме того, можно будет увидеть и форму "Кривбасса".