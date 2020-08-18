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В четверг состоится презентация Кривбасса
Заменит "Горняк"?
В четверг, 20 августа, на стадионе "Горняк" в Кривом Роге состоится презентация возрождаемого "Кривбасса".
Как сообщает пресс-служба "Горняка", будут представлены команда, тренерский штаб, руководство клуба, а также его официальный сайт и социальные сети. Кроме того, можно будет увидеть и форму "Кривбасса".
Напомним, что "Кривбасс" как профессиональный клуб был расформирован в 2013 году. Ожидается, что