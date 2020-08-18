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ФК Металл подписал опытного вингера, который играл за Волынь и польские клубы

Вторая лига
(1 голосов)

Евгений Красников собирает команду

ФК Металл подписал опытного вингера, который играл за Волынь и польские клубы
UA-Футбол
Новина українською

35-летний атакующий полузащитник Сергей Пилипчук подписал контракт с новообразованным харьковским клубом "Металл". Об этом сообщает transfermarkt.

Пилипчук является воспитанником "Металлиста", первые годы своей карьеры провел в донецком "Металлурге, с 2005-го по 2012-й играл за российские клубы ("Спартак" из Нальчика, "Химки", "Волгу"), а с января 2012-го по август 2013 года выступал в составе луцкой "Волыни". Затем переехал в Польшу, где в составе "Короны" сыграл 94 матча в Экстраклясе (8 голов, 9 передач), затем были клубы второго польского дивизиона.

В 2019-м вернулся в Украину, где выступал за ФК "Волчанск".

Напомним, что по данным СМИ ФК "Металл" является проектом бывшего спортивного директора "Металлиста" Евгения Красникова. Команду возглавляет Александр Кучер, за клуб будут выступать такие известные футболисты как Руслан Фомин и Сергей Давыдов. Ожидается, что ФК "Металл" заявится во Вторую лигу.

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В статье: Сергей Пилипчук ФК Металл
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Комментарии (3)
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Zm23Kh (Харьков)
18.08.2020 в 09:34
Бред! Сергей Пилипчук завершил карьеру и сейчас работает тренером команды "Металлист 1925" U-15
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balamyt (Boston)
18.08.2020 в 09:37
Будит играющий тренер ....В чем проблема
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Zm23Kh (Харьков)
18.08.2020 в 09:42
Сергей у себя в Инстаграм написал: Я уже как год назад закончил свою профессиональную карьеру и работаю тренером в академии "Металлиста 1925".Поэтому, никому не верьте и не слушайте!
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