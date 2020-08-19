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СМИ: Карпаты сохранят профессиональный статус. Решение пролоббировал мэр Львова

Вторая лига
(2 голосов)

Львовский клуб будет играть во Второй лиге преимущественно молодежью

СМИ: Карпаты сохранят профессиональный статус. Решение пролоббировал мэр Львова
Новина українською

Львовские "Карпаты", которые были дисквалифицированы из УПЛ, все-таки сумели сохранить профессиональный статус.

По информации Meta-ratings, львовский клуб продлил свой профессиональный статус и будет выступать во Второй лиге. Об этом будет официально объявлено 21 августа на Конференции ПФЛ.

На решение властных футбольных структур сохранить "Карпатам" профессиональный статус повлияло то, что их интересы на самом высоком уровне в УАФ и ПФЛ лоббировал лично мэр Львова Андрей Садовый.

Также сообщается, что команда будет выступать в группе "А" Второй лиги, однако, поскольку трансферного бана "зелено-белым" избежать уже не удастся, в новом сезоне новый главный тренер сможет рассчитывать лишь на тех игроков, которые раньше были заявлены за "Карпаты" (U-21 и U-19).

Напомним, что уже 26 августа состоятся матчи первого раунда Кубка Украины, среди участников которого будут и команды Второй лиги.

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В статье: Андрей Садовый Карпаты (Львов)
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (5)
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Dnepr-75 (Днiпро)
19.08.2020 в 21:07
Мусорщик порешал, оставляете в профи,а я вам за это не завожу мусор.
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0
0
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Nelviv`yanyn (На жаль)
19.08.2020 в 20:56
Что значит пролоббировал? Он является акционером клуба? Он Катя Парпи?
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0
0
Vova Andrienko
19.08.2020 в 20:35
И всё-таки Кубок Львову!
Ответить
0
0
Petrovich76 (Львов)
19.08.2020 в 19:40
Лоббировал это хорошо конечно, а содержать это все дело кто будет?
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+1
-1
енгельс гассанович (Тернопіль)
19.08.2020 в 19:36
Задовбали ці рішали в українському футболі. Коли в нас вже буде закон один для всіх?
Ответить
+3
0


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