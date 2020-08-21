В Кривом Роге представили возрожденный Кривбасс

В четверг, 20 августа, в Кривом Роге состоялась презентация возрождаемого "Кривбасса".

Мероприятие прошло на стадионе "Горняк" и на нем была показана форма команды, представлены игроки, тренерский штаб и персонал клуба. Также журналистам рассказали о новом сайте и социальных сетях клуба.

Полная видеозапись презентации доступна здесь.

Напомним, что "Кривбасс" как профессиональный клуб был расформирован в 2013 году. Ожидается, что новый клуб будет создан на базе "Горняка", который в прошлом сезоне занял четвёртое место во Второй профессиональной лиге Украины.