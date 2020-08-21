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В Кривом Роге представили возрожденный Кривбасс

Вторая лига
(1 голосов)

Во только информации о клубе пока что почти нет

В Кривом Роге представили возрожденный Кривбасс
Новина українською

В четверг, 20 августа, в Кривом Роге состоялась презентация возрождаемого "Кривбасса".

Мероприятие прошло на стадионе "Горняк" и на нем была показана форма команды, представлены игроки, тренерский штаб и персонал клуба. Также журналистам рассказали о новом сайте и социальных сетях клуба.

Полная видеозапись презентации доступна здесь.

Напомним, что "Кривбасс" как профессиональный клуб был расформирован в 2013 году. Ожидается, что новый клуб будет создан на базе "Горняка", который в прошлом сезоне занял четвёртое место во Второй профессиональной лиге Украины.

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В статье: Горняк (Кривой Рог) Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
1kr.ua

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
21.08.2020 в 00:34
ЗЕ сказал сделали а кто будет вкладывать бабки --Юзик --так может сразу в УПЛ чего тянуть
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