Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Объявлен состав участников и групп во Второй лиге сезона 2020/21
Вашему вниманию представлены все участники соревнований третьего украинского дивизиона
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Команды уже традиционно разделены на две группы, в этот раз по 13 команд в каждой. Напомним, что в прошлом сезоне было по 11 команд в каждой группе.
Группа А: Буковина, Оболонь-2, Нива (Винница), Подолье, Диназ, Черкащина, Ужгород, Чайка, Эпицентр, Рубикон, Карпаты (Галич), Волынь-2, Карпаты (Львов).
Группа Б: Металлург (Запорожье), Реал Фарма, Энергия, Никополь, Таврия, Николаев-2, Кривбасс, Чернигов, Яруд, Перемога, Днепр (Черкассы), Металл, Балканы.