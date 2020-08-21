Объявлен состав участников и групп во Второй лиге сезона 2020/21

На конференции ПФЛ рассмотрели вопрос о количестве команд во Второй лиге сезона 2020/21, а также сформировали группы.

Команды уже традиционно разделены на две группы, в этот раз по 13 команд в каждой. Напомним, что в прошлом сезоне было по 11 команд в каждой группе.

Группа А : Буковина, Оболонь-2, Нива (Винница), Подолье, Диназ, Черкащина, Ужгород, Чайка, Эпицентр, Рубикон, Карпаты (Галич), Волынь-2, Карпаты (Львов).