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Вторая лига
Вторая лига

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Объявлен состав участников и групп во Второй лиге сезона 2020/21

Вторая лига
(1 голосов)

Вашему вниманию представлены все участники соревнований третьего украинского дивизиона

Объявлен состав участников и групп во Второй лиге сезона 2020/21
Новина українською

На конференции ПФЛ рассмотрели вопрос о количестве команд во Второй лиге сезона 2020/21, а также сформировали группы.

Команды уже традиционно разделены на две группы, в этот раз по 13 команд в каждой. Напомним, что в прошлом сезоне было по 11 команд в каждой группе.

Группа А: Буковина, Оболонь-2, Нива (Винница), Подолье, Диназ, Черкащина, Ужгород, Чайка, Эпицентр, Рубикон, Карпаты (Галич), Волынь-2, Карпаты (Львов).

Группа Б: Металлург (Запорожье), Реал Фарма, Энергия, Никополь, Таврия, Николаев-2, Кривбасс, Чернигов, Яруд, Перемога, Днепр (Черкассы), Металл, Балканы.

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В статье: ПФЛ
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Комментарии (6)
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gluk-swager (Оболонь)
21.08.2020 в 16:38
жесть - развели черкасские команды
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Крестоносец. (Полтава)
21.08.2020 в 17:03
Жаль, не будет дерби Днепр - Черкащина.
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0
gavrik (Сумы)
21.08.2020 в 17:24
Зато будет Карпаты Карпаты
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0
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simargl (Чернигов)
21.08.2020 в 16:16
В группе Б победит Кривбас, второй Металл.
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Onside (Чернігів)
21.08.2020 в 16:24
Скоріше навпаки: хоч за Кривбас і буде напевно адмінресурс, але судячи по компанії що збирається в Металлі вони по рівню просто будуть на голову вище інших.
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0
0
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Микко82 (Херсон)
21.08.2020 в 16:34
Переможе Перемога.
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