Металл определился со стадионом и пригласил экс-игрока Металлиста

Состав харьковского "Металла" из Второй лиги пополнит 31-летний атакующий хавбек Антон Поступаленко, сообщает Meta-ratings.com.ua.

Антон Поступаленко в 2005-2012 годах выступал за харьковский "Металлист", потом за алчевскую "Сталь", донецкие "Металлург" и "Олимпик", играл в белорусском "Торпедо".

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Год, с июля 2018 по июль 2019 был без клуба, а с середины прошлого года заявлен за любительскую команду "ЛНЗ-Лебедин".

Также, как сообщает АТН, свои домашние матчи "Металл" будет проводить в Харькове на стадионе "Новая Бавария".