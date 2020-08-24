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Металл определился со стадионом и пригласил экс-игрока Металлиста

Вторая лига
(2 голосов)

До недавнего времени играл за любителей

Металл определился со стадионом и пригласил экс-игрока Металлиста
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Состав харьковского "Металла" из Второй лиги пополнит 31-летний атакующий хавбек Антон Поступаленко, сообщает Meta-ratings.com.ua.

Антон Поступаленко в 2005-2012 годах выступал за харьковский "Металлист", потом за алчевскую "Сталь", донецкие "Металлург" и "Олимпик", играл в белорусском "Торпедо".

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Год, с июля 2018 по июль 2019 был без клуба, а с середины прошлого года заявлен за любительскую команду "ЛНЗ-Лебедин".

Также, как сообщает АТН, свои домашние матчи "Металл" будет проводить в Харькове на стадионе "Новая Бавария".

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В статье: Вторая лига Металлист (Харьков) Антон Поступаленко Металл (Харьков)
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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