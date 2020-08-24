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Двое Карпат. Гнатив будет тренировать команду из Галича, у зелено-белых будет другой наставник

Вторая лига
(2 голосов)

Уверяет президент команды с Ивано-Франковской области

Двое Карпат. Гнатив будет тренировать команду из Галича, у зелено-белых будет другой наставник
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Тренер Роман Гнатив одновременно является главным тренером "Карпат" из Львова и одноименного клуба из города Галич Ивано-Франковской области, сообщает meta ratings.

Президент "Карпат" из Галича Владимир Магаль заявил, что главный тренер Гнатив не покинет их клуб.

Да, наш главный тренер - Роман Гнатив. А кто будет выступать за Галич - мы сообщим на своем клубном сайте 26 августа, - пообещал Магаль.

Зато львовский одноименный клуб в ближайшие дни должен возглавить 50-летний Любомир Вовчук. Он является воспитанником "Карпат", выступал в "Волыни", "Газовик-Скале", тернопольской и винницкой "Нивах", карьеру закончил в 2007 году. До этого времени тренировал молодежную команду "Карпат".

Оба клуба, галицкий и львовский, должны выступать во Второй лиге в группе А.

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В статье: Вторая лига Карпаты (Львов) Любомир Вовчук Роман Гнатив Карпаты (Галич)
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Источник:
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