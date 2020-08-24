СМИ: Руководство Карпат требует, чтобы игроки клуба подписали контракты с Карпатами Галич

Львовские " Карпаты " ведут контрактные переговоры с молодыми футболистами клуба, сообщает Трибуна.

При этом руководство клуба требует, чтобы игроки подписывали контракты с другим клубом – с "Карпатами" из Галича.

Большинство футболистов пока что отказывается это делать.

Напомним, что на "Карпаты" наложен тирансферный бан – львовский клуб не может заявлять новых игроков в ближайшие три окна.

Также отметим, что "Карпаты, как и "Карпат" Галич, в новом сезоне стартуют во Второй лиге.