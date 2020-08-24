Вторая лига
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СМИ: Руководство Карпат требует, чтобы игроки клуба подписали контракты с Карпатами Галич
В Карпатах любят схематозы
Львовские "
При этом руководство клуба требует, чтобы игроки подписывали контракты с другим клубом – с "Карпатами" из Галича.
Большинство футболистов пока что отказывается это делать.
Напомним, что на "Карпаты" наложен тирансферный бан – львовский клуб не может заявлять новых игроков в ближайшие три окна.
Также отметим, что "Карпаты, как и "Карпат" Галич, в новом сезоне стартуют во Второй лиге.
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Источник:Трибуна
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Комментарии (4)
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simargl (Чернигов)
24.08.2020 в 18:21
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госпітальєр (львів)
24.08.2020 в 18:19
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Инспектор ( )
24.08.2020 в 17:58
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Глюк Львів (Лемберг)
24.08.2020 в 17:56
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