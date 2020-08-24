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СМИ: Руководство Карпат требует, чтобы игроки клуба подписали контракты с Карпатами Галич

Вторая лига
(1 голосов)

В Карпатах любят схематозы

СМИ: Руководство Карпат требует, чтобы игроки клуба подписали контракты с Карпатами Галич
Новина українською

Львовские "Карпаты" ведут контрактные переговоры с молодыми футболистами клуба, сообщает Трибуна.

При этом руководство клуба требует, чтобы игроки подписывали контракты с другим клубом – с "Карпатами" из Галича.

Большинство футболистов пока что отказывается это делать.

Напомним, что на "Карпаты" наложен тирансферный бан – львовский клуб не может заявлять новых игроков в ближайшие три окна.

Также отметим, что "Карпаты, как и "Карпат" Галич, в новом сезоне стартуют во Второй лиге.

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В статье: Карпаты (Львов) Карпаты (Галич)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (4)
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simargl (Чернигов)
24.08.2020 в 18:21
Этот разводящий остап бендер уже утомил своими схемами. Двое Карпат ... как говорил классик - Боливар не вынесет двоих...
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0
0
госпітальєр (львів)
24.08.2020 в 18:19
лисий під словесну тріскотню нищить карпати,дві команди з одним тренером і власником у 2-й лізі,все ок ?
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0
0
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Инспектор ( )
24.08.2020 в 17:58
Когда уже эти махинации УАФ прекратит. Пан Павелко, если не Вы-то кто?
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+2
0
Глюк Львів (Лемберг)
24.08.2020 в 17:56
Цікаво. УА-футбол, ви посилаєтесь на ЗМІ але не вказуєте першоджерело. Це такі правила журналістики?
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-1


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