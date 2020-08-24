Карпаты Галич сменили клубную эмблему

"Карпаты" Галич, которые в новом сезоне будут выступать во Второй лиге, сменили эмблему.

Новый герб клуба исполнен в зелено-белых тонах, а в центре стоит галицкий лев.

"Представляем вам новый герб команды "Карпаты". Современный минимализм и традиционный галицкий лев символизируют начало новой эры галицко-бурштынской футбольной команды", – говорится в заявлении клуба.

Новая эмблема "Карпат" Галич:

Старая эмблема "Карпат" Галич: