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Карпаты Галич сменили клубную эмблему

Вторая лига
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Теперь с галицким львом и в бело-зеленых тонах

Карпаты Галич сменили клубную эмблему
Новина українською

"Карпаты" Галич, которые в новом сезоне будут выступать во Второй лиге, сменили эмблему.

Новый герб клуба исполнен в зелено-белых тонах, а в центре стоит галицкий лев.

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"Представляем вам новый герб команды "Карпаты". Современный минимализм и традиционный галицкий лев символизируют начало новой эры галицко-бурштынской футбольной команды", – говорится в заявлении клуба.

Новая эмблема "Карпат" Галич:

Карпаты Галич сменили клубную эмблему - изображение 1

Старая эмблема "Карпат" Галич:

Карпаты Галич сменили клубную эмблему - изображение 2
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В статье: Карпаты (Галич)
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