Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карпаты Галич сменили клубную эмблему
Теперь с галицким львом и в бело-зеленых тонах
"Карпаты" Галич, которые в новом сезоне будут выступать во Второй лиге, сменили эмблему.
Новый герб клуба исполнен в зелено-белых тонах, а в центре стоит галицкий лев.
Читайте такжеСМИ: Руководство Карпат требует, чтобы игроки клуба подписали контракты с Карпатами Галич
"Представляем вам новый герб команды "Карпаты". Современный минимализм и традиционный галицкий лев символизируют начало новой эры галицко-бурштынской футбольной команды", – говорится в заявлении клуба.
Новая эмблема "Карпат" Галич:
Старая эмблема "Карпат" Галич:
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:facebook
Новости по теме
- 17:36 Украинские СМИ: Руководство Карпат требует, чтобы игроки клуба подписали контракты с Карпатами Галич
- 13:38 Украинские Двое Карпат. Гнатив будет тренировать команду из Галича, у зелено-белых будет другой наставник
- 18:33 Украинские Олег Смалийчук: Все долги, собранные за последнее десятилетие, мы погасим до конца этого сезона
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...