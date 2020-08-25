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Любомир Вовчук возглавил Карпаты, Роман Гнатив отправился в Карпаты Галич

Вторая лига
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Круговорот тренеров в Карпатах

Любомир Вовчук возглавил Карпаты, Роман Гнатив отправился в Карпаты Галич
Новина українською

Украинский специалист Любомир Вовчук возглавил "Карпаты".

Ранее тренер работал с молодежной командой "Карпат" U-21.

Контракт с Вовчуком рассчитан на 1 год. С помощниками главный тренер определится в ближайшие дни.

Также сообщается, что тренер юниорской команды "Карпат" Роман Гнатив возглавил "Карпаты" Галич. В тренерский штаб 46-летнего специалиста перешли Богдан Стронцицкий и Александр Гринишин.

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В статье: Карпаты (Львов) Любомир Вовчук Роман Гнатив Карпаты (Галич)
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Источник:
ФК Карпаты

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