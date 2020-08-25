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Тренер Карпат рассказал о задачах команды на сезон

Вторая лига
(1 голосов)

А также о формировании тренерского штаба

Тренер Карпат рассказал о задачах команды на сезон
Новина українською

Новый главный тренер "Карпат" Любомир Вовчук рассказал о назначении помощников в свой тренерский штаб и задачах команды на сезон во Второй лиге.

"Сделать это непросто, поскольку потенциальным претендентам нужна соответствующая тренерская категория. Все же, надеюсь, что до кубкового матча с "Эпицентром", который должен состояться 30 августа все вакансии на тренерском мостике будут заполнены.

Моими подопечными будут ребята, ранее выступавшие за молодежный и юниорский состав "Карпат". Клубное руководство поставило передо мной задание, прежде всего, позаботиться, чтобы смена продолжала прогрессировать", - сказал Вовчук.

Напомним, что новый чемпионат во Второй лиге должен стартовать 6 сентября.

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В статье: Карпаты (Львов) Любомир Вовчук
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Комментарии (2)
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simargl (Чернигов)
25.08.2020 в 18:03
Ну какие могут быть задачи при Смайле ?!?! Возьмет в любой момент и снимет команду с чемпионата или перевезет в Стрый к примеру ...
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Конфуцій (Львів)
25.08.2020 в 17:44
Претенденти в тренерський штаб взагалі не відповідають кваліф. вимогам навіть для другої ліги? І завдання на сезон дуже серйозні, - щоб молодь прогресувала... очевидно, нас чекає суперінтрига
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