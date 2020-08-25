Тренер Карпат рассказал о задачах команды на сезон

Новый главный тренер "Карпат" Любомир Вовчук рассказал о назначении помощников в свой тренерский штаб и задачах команды на сезон во Второй лиге.

"Сделать это непросто, поскольку потенциальным претендентам нужна соответствующая тренерская категория. Все же, надеюсь, что до кубкового матча с "Эпицентром", который должен состояться 30 августа все вакансии на тренерском мостике будут заполнены.

Моими подопечными будут ребята, ранее выступавшие за молодежный и юниорский состав "Карпат". Клубное руководство поставило передо мной задание, прежде всего, позаботиться, чтобы смена продолжала прогрессировать", - сказал Вовчук.

Напомним, что новый чемпионат во Второй лиге должен стартовать 6 сентября.