Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Карпат рассказал о задачах команды на сезон
А также о формировании тренерского штаба
"Сделать это непросто, поскольку потенциальным претендентам нужна соответствующая тренерская категория. Все же, надеюсь, что до кубкового матча с "Эпицентром", который должен состояться 30 августа все вакансии на тренерском мостике будут заполнены.
Моими подопечными будут ребята, ранее выступавшие за молодежный и юниорский состав "Карпат". Клубное руководство поставило передо мной задание, прежде всего, позаботиться, чтобы смена продолжала прогрессировать", - сказал Вовчук.
Напомним, что новый чемпионат во Второй лиге должен стартовать 6 сентября.
Новости по теме
- 00:13 Украинские Любомир Вовчук возглавил Карпаты, Роман Гнатив отправился в Карпаты Галич
- 19:45 Украинские Больше Карпат, спешка Перемоги и черкасские антагонисты - знакомство с пополнением Второй лиги
- 13:38 Украинские Двое Карпат. Гнатив будет тренировать команду из Галича, у зелено-белых будет другой наставник