Глава ЛАФ Шевченко: Смалийчук хочет создать Карпаты на базе Галича. Сказал, что нет времени на возрождение с чистого листа

Глава Львовской ассоциации футбола Александр Шевченко ответил на заявления совладельца " Карпат " Олега Смалийчука о том, что попытки запустить обновленные "Карпаты" не находят отклика в Львовской ассоциации футбола.

"Карпаты" лихорадит уже далеко не первый год. На этот раз, к сожалению, достаточно сильно. И снова клуб страдает из-за работы руководства, которое пытается оправдать собственные просчеты поисками виноватых во всех своих бедах.

Я позвонил исполнительному директору Ростиславу Ящишину и поинтересовался, что же происходит в клубе, предложил свою помощь. В ответ он посоветовал мне встретиться с новым совладельцем "Карпат" Олегом Смалийчуком.

На встрече Смалийчук рассказал мне о схеме, по которой хочет создать новые "Карпаты". В его планах – делать новую команду на базе "Карпаты" Галич, которые на тот момент отправился на аттестацию во вторую лигу Украины. Еще один вариант был связан с футбольным клубом "Калуш", который уже несколько лет выступает в профессиональной лиге.

Эта схема показалась мне сомнительной, я ответил, что не против помогать в восстановлении, но поскольку Галич и "Калуш" не являются львовскими клубами, то принимать окончательное решение буду после общения с футбольной общественностью Львова. Смалийчук согласился.

Я организовал встречу, на которую пригласил легендарного "карпатовца" Степана Юрчишина, экс-тренера "зелено-белых" Владимира Безубяка, вице-президента "Львова" Романа Михайлива, генерального директор "горожан" Андрея Панькива и заместителя председателя Львовской Ассоциации футбола Ростислава Зарембу. Чтобы избежать конфликтных ситуаций, президента "Руха" Григория Козловского в этом списке не было.

Все ждали встречи со Смалийчуком, но диалог не состоялся. Совладелец "Карпат" пришел на встречу и сразу убежал оттуда, не сказав никому ни слова. Вполне логично, что такой поступок стал очередным основанием усомниться в схемах Смалийчука, у меня возникли еще большие сомнения в его мотивах.

Суть всей ситуации заключается в том, что для реализации придуманных Смалийчуком схем нужно официальное согласование Львовской Ассоциации футбола. Абсурдность претензий в том, что от "Карпат", как, кстати, от "Карпат" из Галича и "Калуша", в адрес нашей ассоциации не поступало ни одного официального письма с любой просьбой.

Зато Смалийчук отправлял ко мне своих представителей, которые объясняли, что единственный путь спасения "Карпат" – это зарегистрировать клуб из Ивано-Франковской области во Львове. Все это происходило на уровне разговоров, а я против сомнительных схем, не услышал, из какого источника будет финансироваться клуб.

Гарантий финансирования восстановленных "Карпат" так и не дождался. Были только общие фразы, типа, "мы пригласим спонсоров, общественность, ультрас с эмблемой ...", а для ассоциации футбола важно понимать, каким образом будет жить клуб дальше, как будет финансироваться.

Те, кто меня знает, подтвердят – я всегда отстаиваю принципы честной игры. Поэтому предложенный Смалийчуком вариант развития "Карпат" у меня вызывает сомнения. Я за возрождение клуба с чистого листа. Команда на начальном этапе будет играть в чемпионате области и в любительских соревнованиях, чтобы впоследствии рекомендовать ее для участия во второй лиге Украины. Так, как пишет регламент. Однако Смалийчук ответил, что у него на это нет времени. Меня это очень удивило.

Если Смалийчук забрал "Карпаты" себе, то должен нести именно за этот клуб полную ответственность, а не искать крайних. В конце концов, если не в состоянии, то пусть это признает и отдаст клуб тем людям, которые действительно хотят его возродить.

Однако почему-то Смалийчук решил, что только ему одному, путем применения сомнительных схем, по силам спасти "Карпаты", собственноручно перед тем доведя их к краю пропасти. Так кто же тогда на самом деле уничтожает "Карпаты"?" – написал Шевченко.