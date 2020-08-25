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Болотников: Как мы можем заставить игроков подписывать контракты с Карпатами Галич? Разве что пальцы в двери вставлять

Вторая лига
(2 голосов)

Директор по стратегическому развитию львовских Карпат рассказал о дружбе с Карпатами Галич

Болотников: Как мы можем заставить игроков подписывать контракты с Карпатами Галич? Разве что пальцы в двери вставлять
Новина українською

Директор по стратегическому развитию "Карпат" Сергей Болотников рассказал о дружбе львовского клуба с Карпатами из Галича.

– Было много слухов о связи с "Карпатами" Галич, о том, что вы заставляете своих игроков подписывать с этим клубом котракты. Есть ли такие факты?

– Я точно никого лично не заставлял, я вообще не спортивный директор, я мало что знаю, что происходит в команде. Насколько знаю – никто не заставлял, в этом нет смысла. У игроков есть действующие контракты. Как мы можем их заставить? Разве что пальцы в двери вставлять.

Ведется работа, каким составом играть, как сохранить основу, чтобы она боролась за поставленные цели. Я не буду врать, строить из себя дурака. Галич – наш партнерский клуб, дружественный клуб, мы будем помогать ему футболистами и всем, чем сможем. Они вышли из аматоров и не готовы к профессиональному уровню.

Возможно, теоретически, на базе этого клуба будут созданы новые "Карпаты", но это только один из вариантов, которые мы рассматриваем. Пока что нет такого плана А, поэтому об этом и не говорим публично, потому что есть куча других вариантов.

- То есть вы хотите обкатать игроков там, а потом вернуть в обновленные "Карпаты"?

- Да, где-то примерно так.

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В статье: Карпаты (Львов) Сергей Болотников Карпаты (Галич)
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Источник:
ZAXID.NET

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Комментарии (5)
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krakow (Херсон)
25.08.2020 в 21:22
"Станьте ежиками,мыши - сказал мудрый филин.Будете колючими,вас никто не сьест. А,как ими стать?! - закричали мыши. Слюшайте мелкие,я стратегией занимаюсь.Что вы ко мне со своей тактической ерундой?!".
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Инспектор ( )
25.08.2020 в 20:46
...я мало что знаю, что происходит в команде... Ну и о чем дальше с ним говорить?
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hromik1973 (тернополь)
25.08.2020 в 20:17
То не я - і хата не моя. Клоун.. ￼￼￼
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Astor Astor (Одесса)
25.08.2020 в 20:01
" -То есть вы хотите обкатать игроков там, а потом вернуть в обновленные "Карпаты"? - Да, где-то примерно так." Это мне напомнило старый анекдот, как муж приходит домой в 3 часа ночи, пьяный, весь в губной помаде, с расстегнутой не заправленной рубашкой и говорит: Ну ты же у меня умная, придумай сама что-нибудь!
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karpatoman (Львів)
25.08.2020 в 20:01
Знову якісь апельсинові мутки.
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