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Болотников: Как мы можем заставить игроков подписывать контракты с Карпатами Галич? Разве что пальцы в двери вставлять
Директор по стратегическому развитию львовских Карпат рассказал о дружбе с Карпатами Галич
Директор по стратегическому развитию "Карпат" Сергей Болотников рассказал о дружбе львовского клуба с Карпатами из Галича.
– Было много слухов о связи с "Карпатами" Галич, о том, что вы
– Я точно никого лично не заставлял, я вообще не спортивный директор, я мало что знаю, что происходит в команде. Насколько знаю – никто не заставлял, в этом нет смысла. У игроков есть действующие контракты. Как мы можем их заставить? Разве что пальцы в двери вставлять.
Ведется работа, каким составом играть, как сохранить основу, чтобы она боролась за поставленные цели. Я не буду врать, строить из себя дурака. Галич – наш партнерский клуб, дружественный клуб, мы будем помогать ему футболистами и всем, чем сможем. Они вышли из аматоров и не готовы к профессиональному уровню.
Возможно, теоретически, на базе этого клуба будут созданы новые "Карпаты", но это только один из вариантов, которые мы рассматриваем. Пока что нет такого плана А, поэтому об этом и не говорим публично, потому что есть куча других вариантов.
- То есть вы хотите обкатать игроков там, а потом вернуть в обновленные "Карпаты"?
- Да, где-то примерно так.
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