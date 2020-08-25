Болотников: Козловский, какой-то такой, не хочу говорить слово падальщик, просто добивает Карпаты

Директор по стратегическому развитию " Карпат " Сергей Болотников рассказал о сложных взаимоотношениях клуба с "Рухом".

– Какие отношения с другими львовскими клубами, "Рухом". Были шутки по поводу их поражения "Ворскле" (2:5). Это новый виток конфликта?

– Есть хорошая поговорка, фанаты любят ее говорить о своих противостояниях: "Это не наша война, не мы ее начали – не нам ее заканчивать". Меня еще не было в клубе, но насколько я знаю, это не просто Смалийчуку захотелось что-то пообещать соперникам "Руха".

Григорий Козловский начал пиариться на "Карпатах" – конечно, была реакция от Смалийчука. Сейчас для нас "Рух" – принципиальный, не могу сказать соперник, поскольку мы с ними не играем в одной лиге, к сожалению. Но это принципиальный для нас клуб.

Мы его немного потролили, я не вижу в этом ничего страшного. Украинскому футболу не хватает юмора, противостояния. Конечно, в каких-то рамках. Считаю, что мы эти грани не пересекли.

- "Рух" не пытается перехватить ваших молодых футболистов?

Это тоже одна из проблем. "Рух" очень старается. Об этом также будет сказано в заявлении, которое мы готовим в ответ Александру Шевченко, главе Львовской федерации футболу.

Там расскажем об этой проблеме. Козловский, который рвал на себе рубаху, рассказывал, что для "Карпат" на все готов. Но сейчас он видит, что "Карпаты" на грани исчезновения. И он, как какой-то такой, не хочу говорить слово падальщик, просто добивает "Карпаты".