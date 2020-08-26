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Буковина обновила эмблему - теперь с университетом Черновцов
Говорят о новой истории
Черновицкий ФСК "
Новое лого выбирал совет футбольно-спортивного клуба вместе с руководством, членами ФСК, тренерским составом, футболистами и с болельщиками.
На обновленной эмблеме изображен стилизованный фрагмент университета, как символ духа Буковины.
Как отмечают в клубе, акцент в новой эмблеме - на минимализме.
С этого и начинается новая страница в истории "желто-черных".
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Источник:Буковина
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Комментарии (6)
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nabo30
26.08.2020 в 12:57
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Cannabis Sativa (Луцк)
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Микко82 (Херсон)
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sergei2020 (Черновцы)
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simargl (Чернигов)
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donkrot (Донецк)
26.08.2020 в 10:43
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