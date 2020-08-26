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Буковина обновила эмблему - теперь с университетом Черновцов

Вторая лига
(1 голосов)

Говорят о новой истории

Буковина обновила эмблему - теперь с университетом Черновцов
Новина українською

Черновицкий ФСК "Буковина" из Второй лиги представил обновленную эмблему.

Новое лого выбирал совет футбольно-спортивного клуба вместе с руководством, членами ФСК, тренерским составом, футболистами и с болельщиками.

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На обновленной эмблеме изображен стилизованный фрагмент университета, как символ духа Буковины.

Как отмечают в клубе, акцент в новой эмблеме - на минимализме.

С этого и начинается новая страница в истории "желто-черных".

Буковина обновила эмблему - теперь с университетом Черновцов - изображение 1
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В статье: Вторая лига Буковина (Черновцы)
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Источник:
Буковина

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Комментарии (6)
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nabo30
26.08.2020 в 12:57
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Cannabis Sativa (Луцк)
26.08.2020 в 12:13
Я єдиний, хто не побачив на емблемі університету? Можливо, на ній - стилізоване зображення лондонського Тауеру або нью-йоркських хмарочосів, ну аж ніяк не округлих куполів теологічного факультету з Чернівців
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Микко82 (Херсон)
26.08.2020 в 12:07
Мінімалізм рулить.
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sergei2020 (Черновцы)
26.08.2020 в 11:07
ЖАХ!!!!
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+1
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simargl (Чернигов)
26.08.2020 в 10:45
Не плохо, но эмблемы Руха и Валенсии дизайнеры видели ))))
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donkrot (Донецк)
26.08.2020 в 10:43
рухстаил, а так симпотичненько.
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