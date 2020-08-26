Маркевич: Смалийчук в Карпатах ничего не решает. Решает Петр Дыминский, которому грустно в Греции

Глава комитета национальных сборных УАФ и экс-наставник " Карпат " Мирон Маркевич прокомментировал сложившеюся ситуацию в львовском клубе.

– Я болельщик со стажем, не пропускал ни одной игры карпатовцев. Таких болельщиков на матчах "Карпат" было по 50-60 тысяч. Я жил "Карпатами", а позже немного поиграл в этой команде и тренировал ее в течение 7 лет. Смотрю, что делается, и душа болит. То, что сейчас придумали, дошло до полного маразма. С этого уже смеется вся футбольная Украина. Очень странно, что так все произошло.

Прекрасно понимаю, что Петр Дыминский дальше руководит этим процессом. Я попросил бы его оставить, наконец, "Карпаты", не мучить их. Пусть ими займутся серьезные люди, которые хотят сделать во Львове футбол.

Олег Смалийчук выполняет указания. Это все понимают. Не делайте цирк из львовского футбола. Я имею в виду "Карпаты" Львов. Это история, значительная аудитория, которая любит, любила и будет любить "Карпаты". Настоящие "Карпаты", а не в подворотне нарисовали эмблему и хотят нам это впихнуть.

– Смалийчук обвиняет главу Львовской ассоциации футбола Александра Шевченко. Мол, он не хочет позволить обновить "Карпаты".

– Это своего рода кинокомедия, которую придумало руководство "Карпат". Об этом даже смешно говорить. При чем тут глава Львовской ассоциации футбола? А почему не Ивано-Франковской ассоциации футбола? Я не поддерживаю таких шагов. Есть только "Карпаты" Львов со старой эмблемой.

Понятно, к чему они все ведут. Создать новую команду, обнулить долги. Я еще понимаю: начать с любительского уровня и постепенно выйти в премьер-лигу.

– Представители "Карпат" обратились к Александру Шевченко, который сказал, что не может самостоятельно принимать решение о дальнейшей судьбе львовского клуба, поэтому нужно посоветоваться с футбольной общественностью. Александр Яковлевич организовал соответствующую встречу. Пришли люди, ждали Олега Смалийчук. Он пришел, посмотрел и ушел. Как можно объяснить такой поступок?

– Это не объясняется. В принципе, Смалийчук здесь ничего не решает. Решает Петр Дыминский, которому, очевидно, грустно в Греции. Команду уже уничтожили как таковую. Еще хотят уничтожить эмблему, название. Я категорически против таких действий. Уверен, что все футбольное сообщество тоже против. Здесь не о чем говорить.