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Президент Зеленский о Кривбассе: Мы не видели своих много лет, это был вызов

Вторая лига
(1 голосов)

Вспомнил свои походы на футбол

Президент Зеленский о Кривбассе: Мы не видели своих много лет, это был вызов
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Кривом Роге и посетил первый официальный поединок возрожденного местного футбольного клуба "Кривбасс".

Криворожане одержали победу в матче Кубка Украины, а глава государства подытожил увиденное.

Это большой бренд нашего родного города. Я уверен, что и всей области, и Украине. Мы с отцом всегда ходили на матчи с восторгом.

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Важна была победа. Но победа или не победа - болельщики болеют за своих. Мы не видели своих много-много-много лет. К сожалению. Это был вызов.

Я всем благодарен. Позже все фамилии будут озвучены. Важно, чтобы город знал, кто помогает. Кто вложился силами, деньгами и, главное, желанием.

Считаю, это важный день для футбола и "Кривбасса", прежде всего. Рад возрождению нашего родного, любимого клуба.

Президент Зеленский о Кривбассе: Мы не видели своих много лет, это был вызов - изображение 1
Президент Зеленский о Кривбассе: Мы не видели своих много лет, это был вызов - изображение 2
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В статье: Вторая лига Кривбасс (Кривой Рог) Кубок Украины Владимир Зеленский
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (5)
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xamp26
27.08.2020 в 10:05
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
ShtanGa (Славське)
27.08.2020 в 09:09
Я ся тащу
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+1
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
27.08.2020 в 08:18
останнє фото таке кумедне зе знову у своїй віртуальній малоросії...капець, яке воно має відношення до футболу (навіть те що президент - більше того, хіба у обов'язки Президента України входить "відродження" старих-нових ФК..!?), чому ж тоді Ющенко не відкривав ФК у Сумській області (Спартак Суми чи як там називався клуб у Сумах), а Порошенко - вінницьку Ниву...
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+4
0
viajador (село Свиняче)
27.08.2020 в 07:41
Геть маріонетку Коломойського!
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+6
0
Litb@rski (Кёльн)
27.08.2020 в 09:39
Мрионетка это ДА , но не коломы
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+1
0


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