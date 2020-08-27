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Президент Зеленский о Кривбассе: Мы не видели своих много лет, это был вызов
Вспомнил свои походы на футбол
Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Кривом Роге и посетил первый официальный поединок возрожденного местного футбольного клуба "Кривбасс".
Криворожане одержали победу в матче Кубка Украины, а глава государства подытожил увиденное.
Это большой бренд нашего родного города. Я уверен, что и всей области, и Украине. Мы с отцом всегда ходили на матчи с восторгом.
Важна была победа. Но победа или не победа - болельщики болеют за своих. Мы не видели своих много-много-много лет. К сожалению. Это был вызов.
Я всем благодарен. Позже все фамилии будут озвучены. Важно, чтобы город знал, кто помогает. Кто вложился силами, деньгами и, главное, желанием.
Считаю, это важный день для футбола и "Кривбасса", прежде всего. Рад возрождению нашего родного, любимого клуба.
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