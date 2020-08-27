Президент Зеленский о Кривбассе: Мы не видели своих много лет, это был вызов

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Кривом Роге и посетил первый официальный поединок возрожденного местного футбольного клуба "Кривбасс".

Криворожане одержали победу в матче Кубка Украины, а глава государства подытожил увиденное.

Это большой бренд нашего родного города. Я уверен, что и всей области, и Украине. Мы с отцом всегда ходили на матчи с восторгом.

Важна была победа. Но победа или не победа - болельщики болеют за своих. Мы не видели своих много-много-много лет. К сожалению. Это был вызов.

Я всем благодарен. Позже все фамилии будут озвучены. Важно, чтобы город знал, кто помогает. Кто вложился силами, деньгами и, главное, желанием.

Считаю, это важный день для футбола и "Кривбасса", прежде всего. Рад возрождению нашего родного, любимого клуба.