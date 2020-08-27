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"Магазин смеха". Кривбасс открыл свой Fun Shop

Вторая лига
(1 голосов)

Криворожский клуб продолжает удивлять

"Магазин смеха". Кривбасс открыл свой Fun Shop
Новина українською

Новосозданный футбольный клуб "Кривбасс" попал в конфуз из-за названия собственного фаншопа.

Перед матчем первого предварительного раунда Кубка Украины с "Черкащиной" (4:2), болельщикам криворожской команды было предложено посетить клубный магазин.

Однако "Кривбасс" допустил оплошность с названием фаншопа.

Вместо традиционного FanShop на вывеске перед магазином было написано Fun Shop, что можно перевести как "магазин смеха", "магазин развлечений".

Ряд болельщиков считает данную вывеску эдаким пиар-ходом, а другая часть фанатов - конфузом со стороны руководства клуба.

Напомним, что "Кривбасс" был возрожден по поручению президента Зеленского на базе "Горняка". При этом, начало кубковой встречи с "Черкащиной" перенесли почти на час из-за опоздания президента Украины.

"Магазин смеха". Кривбасс открыл свой Fun Shop - изображение 1
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В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
isport.ua

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Комментарии (12)
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ShtanGa (Славське)
27.08.2020 в 20:06
Топ товар - піаніно
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0
0
Footballhead (м. Чернігів)
27.08.2020 в 19:40
Ляп в стилі "Не будем говорить о плохом, а лучше сделаем!". Швидко ж вчаться у Яника, сволочі.
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0
0
ysebe1970 (Бровары)
27.08.2020 в 18:58
Это же не матюк.. Бывает.. А от что будет с Кривбассом.. в свое время Суркис с Ахметовым вытянули за уши Шахтер на второе место оставив Кривбасс без лиги чемпинов .. А какая у них тогда команда была ..
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0
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
27.08.2020 в 18:52
нашелся какой-то вумник в руководстве - племянник брата жены свата уборщицы 95 квартала - который через гугл-транслейт перевел fan как вентилятор и решил что так неправильно
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.08.2020 в 19:21
возможно (в свете юмористического прошлого "воскресителей" команды), ребята применили свои "знания" на новом поприще...но нужно знать меру! или английский язык!
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.08.2020 в 18:15
Напомним, что "Кпмвбасс" (!!!) был возрожден по поручению (с) браво, редакция!
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+2
0
avatar
simargl (Чернигов)
27.08.2020 в 18:15
Победитель второй лиги и как минимум финалист Кубка Украины сезона 20-21 может называть магазин как захочется )))
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+2
-1
Alex.696 (Немирів)
27.08.2020 в 18:03
Щось забагато стало новин з вотчини зє.
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+2
0
Krivbass6 (Кривой Рог)
27.08.2020 в 17:56
Сменю иник на Зеюзикбасс
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+4
0
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
27.08.2020 в 17:53
Явно маркетологи препиздента потроллили :)
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+5
0
Vyacheslav Dadyka
27.08.2020 в 17:48
Сейчас бы такие опечатки делать..100% пиар ход или что-то ещё...
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+1
0
octavi4 (Warszawa)
27.08.2020 в 17:36
Одни лучше других...Напомним, что "Кпмвбасс" был возрожден
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+3
0


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