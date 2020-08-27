"Магазин смеха". Кривбасс открыл свой Fun Shop

Новосозданный футбольный клуб "Кривбасс" попал в конфуз из-за названия собственного фаншопа.

Перед матчем первого предварительного раунда Кубка Украины с "Черкащиной" (4:2), болельщикам криворожской команды было предложено посетить клубный магазин.

Однако "Кривбасс" допустил оплошность с названием фаншопа.

Вместо традиционного FanShop на вывеске перед магазином было написано Fun Shop, что можно перевести как "магазин смеха", "магазин развлечений".

Ряд болельщиков считает данную вывеску эдаким пиар-ходом, а другая часть фанатов - конфузом со стороны руководства клуба.