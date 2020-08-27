Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлург уволил Година, команду принял Микитин
Перестановки на тренерском мостике запорожцев
Тренерские перестановки произошли в запорожском "
Алексей Годин, который ранее был и.о. главного тренера запорожцев, покинул свой пост.
Новым главным тренером команды стал Владимир Микитин, который ранее работал с молодежкой (U-21) "Зари".
С тренером подписали долгосрочный контракт.
В тренерский штаб Микитина вошли Сергей Руденко, Сергей Ковалев и Руслан Галигузов.
Напомним, что "Металлург" в прошлом сезоне вылетел из Первой лиги и сейчас готовится к старту в третьем по силе украинском дивизионе.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Металлург (Запорожье)
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...