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Металлург уволил Година, команду принял Микитин

Вторая лига
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Перестановки на тренерском мостике запорожцев

Металлург уволил Година, команду принял Микитин
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Тренерские перестановки произошли в запорожском "Металлурге".

Алексей Годин, который ранее был и.о. главного тренера запорожцев, покинул свой пост.

Новым главным тренером команды стал Владимир Микитин, который ранее работал с молодежкой (U-21) "Зари".

С тренером подписали долгосрочный контракт.

В тренерский штаб Микитина вошли Сергей Руденко, Сергей Ковалев и Руслан Галигузов.

Напомним, что "Металлург" в прошлом сезоне вылетел из Первой лиги и сейчас готовится к старту в третьем по силе украинском дивизионе.

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В статье: Алексей Годин Владимир Микитин Металлург (Запорожье)
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