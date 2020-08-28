Центрбэк Карпат - на просмотре в испанском клубе

21-летний Александр Авраменко из львовских "Карпат" находится на просмотре в испанском "Луго", выступающем в Сегунде.

В последних двух сезонах он был основным центральным защитником молодежной команды U-21.

Хотя, как отмечает karpaty-lviv-nachrichten, Александр считается одним из самых талантливых игроков в "Карпатах", к матчам за главную команду он не привлекался.

В составе "Луго" он провел контрольный поединок с "Понферрадиной".

Напомним, что в аренде "Луго" большую часть прошлого сезона провел украинец из "Карпат" Василий Кравец, также в клубе был экс-игрок "зелено-белых" Орест Лебеденко.