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Центрбэк Карпат - на просмотре в испанском клубе

Вторая лига
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Смалийчук проложил "тропу"

Центрбэк Карпат - на просмотре в испанском клубе
Новина українською

21-летний Александр Авраменко из львовских "Карпат" находится на просмотре в испанском "Луго", выступающем в Сегунде.

В последних двух сезонах он был основным центральным защитником молодежной команды U-21.

Хотя, как отмечает karpaty-lviv-nachrichten, Александр считается одним из самых талантливых игроков в "Карпатах", к матчам за главную команду он не привлекался.

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В составе "Луго" он провел контрольный поединок с "Понферрадиной".

Напомним, что в аренде "Луго" большую часть прошлого сезона провел украинец из "Карпат" Василий Кравец, также в клубе был экс-игрок "зелено-белых" Орест Лебеденко.

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В статье: Сегунда Карпаты (Львов) Луго Александр Авраменко
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Источник:
karpaty-lviv-nachrichten
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