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Глава пресс-службы Металлист 1925: Красников сказал, что старого Металлиста нет и никогда не будет

Вторая лига
(2 голосов)

После первого официального поединка "Металла"

Глава пресс-службы Металлист 1925: Красников сказал, что старого Металлиста нет и никогда не будет
Новина українською

Анатолий Хамаев, руководитель пресс-службы "Металлист 1925", сообщил, что его хороший знакомый, который был на матче "Металл" - "ВПК-Агро", рассказал ему, что после матча группа активных фанов захотела пообщаться с Евгением Красниковым, основателем нового клуба, тот вышел к болельщикам.

Вот его ответы на очень прямые вопросы. Вопрос Красникову:

- Стоит ли цель перед ФК "Металл" в своем первом же сезоне во Второй лиге попасть в Первую?

Ответ Красникова:

- Нет, такой задачи не ставим. Наша задача воспитывать молодых талантливых игроков, воспитывать харьковских детей. Наша главная и первоочередная задача - создать в Харькове сильную детскую футбольную школу. Этих молодых ребят мы будем привлекать в нашу взрослую команду, они смогут в нашей школе вырасти в настоящих профессиональных футболистов. Может через несколько лет мы поставим перед "Металлом" такую ​​задачу - задачу выхода в Первую лигу. Нам еще надо к этому дорасти.

Вопрос Красникову:

- Не мешает ли вашему клубу существования в городе еще одной профессиональной команды - "Металлиста 1925"?

Ответ Красникова:

- Нет. Абсолютно не мешает. Мы с уважением относимся к ним. Пусть в Харькове будет еще 4-5 клубов. Это прекрасно, когда в таком городе, как наш, развивается футбол, здорово, когда появились и дальше будут появляться новые клубы.

Вопрос Красникову:

- Будет ли возрождаться старый "Металлист" на основе вашего клуба?

- Того "Металлиста" нет и уже не будет никогда.

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В статье: Болельщики Первая лига Вторая лига Евгений Красников Металлист 1925 (Харьков) Металл (Харьков)
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Комментарии (10)
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atroxs (Харьков)
31.08.2020 в 09:00
Стороженко так перебздел что болельщики отвернуться от его клуба и перебегут к Красникову, что решил пугать всех такими новостями)))))) Да уж, интриган и мастер подковерных игр Стороженко в своем репертуаре))))) Ждем новостей, как кто-то кому-то сказал, что в клубе Красникова перед игрой игроки пьют кровь младенцев))))))
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0
-1
atroxs (Харьков)
31.08.2020 в 08:53
Сколько еще этот бред и сплетни будут постить уважаемые сайты? Какой пресс-службы глава Хомаев? Барабашовской? Или может пресс-службы харьковского "Метала". Не думал, что уважаемый сайт собирает слухи, сплетни и занимается интригами вместе с господином Стороженко.
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0
-1
Footballhead (м. Чернігів)
31.08.2020 в 08:59
Ну, власне, я так і думав: Мєталлолому, як то кажуть на Россіі, без году неделя, а уже мають свою ботоферму. Прям Палкіним засмерділо з його "проіскамі ізвєстного всєм клуба".
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0
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
31.08.2020 в 08:40
останнє речення статті (від Краснікова) як ножем по серцю вболівальника
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0
0
ffggpl (Харьков)
31.08.2020 в 08:44
Не слушайте агентов Сторожа, распространяющих слухи!
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+1
0
Footballhead (м. Чернігів)
31.08.2020 в 08:18
Що потрібно було довести: Стороженко, при всій ненависти до нього, насправді хоче відродити Металіст, в той час як Красніков як шавка Ярославського тупо відмовляється платити борги.
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0
-2
ffggpl (Харьков)
31.08.2020 в 08:43
Да, тебе из Чернигова, конечно, виднее.
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+1
-1
Footballhead (м. Чернігів)
31.08.2020 в 08:57
Ботва, у тебе шо, Роллтон скінчився, що ти язвиш кому попало?
0
0
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Инспектор ( )
31.08.2020 в 08:12
Удивляюсь вопросам о старом Металлисте. Ну какой человек со здоровой головой будет выплачивать 40 млн долл долга, только из- за старого название и эмблемы? Да он вложит эти же деньги в новый клуб и они пойдут на развитие харьковского футбола, а не ностальгические слезы.
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+1
0
Footballhead (м. Чернігів)
31.08.2020 в 08:57
Ніякого "харьковского футбола" не існує без українського футболу. Живеш в Україні - плати борги і розвивай український футбол, а інакше сідай в тюрягу і гний на параші років так 20, якшо не довічне.
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0
0


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