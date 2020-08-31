Глава пресс-службы Металлист 1925: Красников сказал, что старого Металлиста нет и никогда не будет

Анатолий Хамаев, руководитель пресс-службы " Металлист 1925 ", сообщил, что его хороший знакомый, который был на матче "Металл" - "ВПК-Агро", рассказал ему, что после матча группа активных фанов захотела пообщаться с Евгением Красниковым, основателем нового клуба, тот вышел к болельщикам.

Вот его ответы на очень прямые вопросы. Вопрос Красникову:

- Стоит ли цель перед ФК "Металл" в своем первом же сезоне во Второй лиге попасть в Первую?

Ответ Красникова:

- Нет, такой задачи не ставим. Наша задача воспитывать молодых талантливых игроков, воспитывать харьковских детей. Наша главная и первоочередная задача - создать в Харькове сильную детскую футбольную школу. Этих молодых ребят мы будем привлекать в нашу взрослую команду, они смогут в нашей школе вырасти в настоящих профессиональных футболистов. Может через несколько лет мы поставим перед "Металлом" такую ​​задачу - задачу выхода в Первую лигу. Нам еще надо к этому дорасти.

Вопрос Красникову:

- Не мешает ли вашему клубу существования в городе еще одной профессиональной команды - "Металлиста 1925"?

Ответ Красникова:

- Нет. Абсолютно не мешает. Мы с уважением относимся к ним. Пусть в Харькове будет еще 4-5 клубов. Это прекрасно, когда в таком городе, как наш, развивается футбол, здорово, когда появились и дальше будут появляться новые клубы.

Вопрос Красникову:

- Будет ли возрождаться старый "Металлист" на основе вашего клуба?