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Глава пресс-службы Металлист 1925: Красников сказал, что старого Металлиста нет и никогда не будет
После первого официального поединка "Металла"
Анатолий Хамаев, руководитель пресс-службы "
Вот его ответы на очень прямые вопросы. Вопрос Красникову:
- Стоит ли цель перед ФК "Металл" в своем первом же сезоне во Второй лиге попасть в Первую?
Ответ Красникова:
- Нет, такой задачи не ставим. Наша задача воспитывать молодых талантливых игроков, воспитывать харьковских детей. Наша главная и первоочередная задача - создать в Харькове сильную детскую футбольную школу. Этих молодых ребят мы будем привлекать в нашу взрослую команду, они смогут в нашей школе вырасти в настоящих профессиональных футболистов. Может через несколько лет мы поставим перед "Металлом" такую задачу - задачу выхода в Первую лигу. Нам еще надо к этому дорасти.
Вопрос Красникову:
- Не мешает ли вашему клубу существования в городе еще одной профессиональной команды - "Металлиста 1925"?
Ответ Красникова:
- Нет. Абсолютно не мешает. Мы с уважением относимся к ним. Пусть в Харькове будет еще 4-5 клубов. Это прекрасно, когда в таком городе, как наш, развивается футбол, здорово, когда появились и дальше будут появляться новые клубы.
Вопрос Красникову:
- Будет ли возрождаться старый "Металлист" на основе вашего клуба?
- Того "Металлиста" нет и уже не будет никогда.