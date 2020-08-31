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Сергей Куницын о Таврии: Мы были на грани, но Бог с нами
Похоже, клуб спасен
Бывший президент Федерации футбола Крыма Сергей Куницын поздравил болельщиков с победой "Таврии" в 1 круге Кубка Украины.
Только что снова возрожденная "Таврия" ВЫИГРАЛА у "Реал Фармы" 2:1 в Кубке Украины. УРА-А-А!
Благодарен Андрею Павелко, Вадиму Костюченко, тренеру Сергею Шевченко, игрокам!
Всем неравнодушным людям. Херсонцы, спасибо! Мы были на пределе. Но Бог с нами. Слава Украине. Крым - это Украина.
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Источник:Сторінка Куніцина у Фейсбуці
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Комментарии (3)
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ffggpl (Харьков)
31.08.2020 в 11:14
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Footballhead (м. Чернігів)
31.08.2020 в 11:13
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spinfloid (Kherson)
31.08.2020 в 10:48
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