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Сергей Куницын о Таврии: Мы были на грани, но Бог с нами

Вторая лига
(4 голосов)

Похоже, клуб спасен

Сергей Куницын о Таврии: Мы были на грани, но Бог с нами
Новина українською

Бывший президент Федерации футбола Крыма Сергей Куницын поздравил болельщиков с победой "Таврии" в 1 круге Кубка Украины.

Только что снова возрожденная "Таврия" ВЫИГРАЛА у "Реал Фармы" 2:1 в Кубке Украины. УРА-А-А!

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Благодарен Андрею Павелко, Вадиму Костюченко, тренеру Сергею Шевченко, игрокам!

Всем неравнодушным людям. Херсонцы, спасибо! Мы были на пределе. Но Бог с нами. Слава Украине. Крым - это Украина.

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В статье: Сергей Куницын Вторая лига Кубок Украины Реал Фарма (Одесса) Таврия (Симферополь)
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Комментарии (3)
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ffggpl (Харьков)
31.08.2020 в 11:14
Героям - слава!
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0
-1
Footballhead (м. Чернігів)
31.08.2020 в 11:13
Андрій Павелко: "Я бог? Нічого про це не знаю, але приємно звучить".
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0
0
avatar
spinfloid (Kherson)
31.08.2020 в 10:48
О наверно скоро выборы, давно его не видел!
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0
-1


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