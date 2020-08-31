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Состоялась жеребьевка календаря Второй лиги сезона 2020/21

Вторая лига
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Состоялась жеребьевка календаря Второй лиги сезона 2020/21
Новина українською

Сегодня в Доме футбола состоялась жеребьевка календаря Второй лиги нынешнего сезона (14 и 13 команд в двух группах).

В жеребьевке приняли участие Заслуженные тренеры Украины Анатолий Бузник и Станислав Кочубинский.

В результате жеребьевки первые туры Группы А выглядят так:

Состоялась жеребьевка календаря Второй лиги сезона 2020/21 - изображение 1

Результаты жеребьевки первых туров в Группе Б.

Состоялась жеребьевка календаря Второй лиги сезона 2020/21 - изображение 2

Базовая дата первого тура 6 сентября.

Также отмечается, что календарь соревнований во втором круге будет зеркальным - изменятся только хозяева матчей!

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Источник:
ПФЛ

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