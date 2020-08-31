Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Состоялась жеребьевка календаря Второй лиги сезона 2020/21
Дерби Карпат - уже в 4-м туре
Сегодня в Доме футбола состоялась жеребьевка календаря
В жеребьевке приняли участие Заслуженные тренеры Украины Анатолий Бузник и Станислав Кочубинский.
В результате жеребьевки первые туры Группы А выглядят так:
Результаты жеребьевки первых туров в Группе Б.
Базовая дата первого тура 6 сентября.
Также отмечается, что календарь соревнований во втором круге будет зеркальным - изменятся только хозяева матчей!
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Источник:ПФЛ
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