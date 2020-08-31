Состоялась жеребьевка календаря Второй лиги сезона 2020/21

Сегодня в Доме футбола состоялась жеребьевка календаря Второй лиги нынешнего сезона (14 и 13 команд в двух группах).

В жеребьевке приняли участие Заслуженные тренеры Украины Анатолий Бузник и Станислав Кочубинский.

В результате жеребьевки первые туры Группы А выглядят так:

Результаты жеребьевки первых туров в Группе Б.

Базовая дата первого тура 6 сентября.

Также отмечается, что календарь соревнований во втором круге будет зеркальным - изменятся только хозяева матчей!