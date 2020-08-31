Два клуба Второй лиги могут не выйти на старт чемпионата

Сегодня в Доме футбола состоялась жеребьевка календаря Второй лиги чемпионата Украины.

В жеребьевке приняло участие 27 команд, однако при этом два клуба еще не подтвердили свое участие в турнире. Речь идет о "Калуше" и "Черкащине".

И если "Черкащана" 26 августа стартовали в предварительном раунде розыгрыша Кубка Украины, то прикарпатцы вообще еще не начинали подготовку к сезону.

Как рассказал главный тренер "Калуша" Степан Матвиив, существование футбольной команды до сих пор под вопросом.

"Уже продолжительное время не удается выйти на контакт с клубным руководством. Похоже , что "Калуш" вообще исчезнет с футбольной карты, поскольку речь не идет даже о выступлении в областном чемпионате", - сказал Матвиив.

Напомним, что чемпионат во Второй лиге должен стартовать 6 сентября. Если ПФЛ примет решении о неучастии "Калуша" и "Черкащины", в группе "А" будет выступать 13 команд, а в группе "Б" - 12.