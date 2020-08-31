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Два клуба Второй лиги могут не выйти на старт чемпионата
Проблемы у Черкащины и Калуша
Сегодня в Доме футбола состоялась
В жеребьевке приняло участие 27 команд, однако при этом два клуба еще не подтвердили свое участие в турнире. Речь идет о "Калуше" и "Черкащине".
И если "Черкащана" 26 августа стартовали в предварительном раунде розыгрыша Кубка Украины, то прикарпатцы вообще еще не начинали подготовку к сезону.
Как рассказал главный тренер "Калуша" Степан Матвиив, существование футбольной команды до сих пор под вопросом.
"Уже продолжительное время не удается выйти на контакт с клубным руководством. Похоже , что "Калуш" вообще исчезнет с футбольной карты, поскольку речь не идет даже о выступлении в областном чемпионате", - сказал Матвиив.
Напомним, что чемпионат во Второй лиге должен стартовать 6 сентября. Если ПФЛ примет решении о неучастии "Калуша" и "Черкащины", в группе "А" будет выступать 13 команд, а в группе "Б" - 12.