Хавбек Полесья: У нас хорошая команда, которая может достойно играть в Первой лиге

Полузащитник " Полесья " Александр Чернецкий рассказал о кубковом матче против "Чайки", в котором все решил единственный забитый мяч житомирян. Команда Сергея Шищенко прошла в следующий раунд Кубка Украины, а уже шестого сентября обновленный клуб планирует дебютировать в Первой лиге.

"Игра для нас была достаточно сложной, но мы этого и ожидали, - сказал Чернецкий ua-football.com. - Знали, что легкой прогулки не будет. Очень важно победить в первом официальном матче после длительной паузы. Довольны, что удалось достичь желаемого результаты. Победа вдохновляет на дальнейшую работу".

Команды между собой уже встречались, поэтому тренерские наработки также имели значения - кто найдет нестандартные ходы. "Действительно, неоднократно встречались с Чайкой. Часто играли с этим соперником контрольные матчи, могли противостоять друг другу на уровне Второй лиги. Отнеслись к своему сопернику и с максимальной серьезностью готовились к матчу. Сергей Юрьевич попросил нас использовать некоторые наработки, и это принесло свои плоды. Считаю, что боевой настрой и макосимальная концентрация помогли нам достичь результаты и пройти дальше в Кубке Украины".

"В начале игры нас подводила реализация, не воспользовались своими возможностями, что придавало излишней нервозности, - признался игрок. - Длительная пауза не могла не сказаться на нашей игре. Вторую половину встречи начали не так ярко, но главное, что нам удалось забить победный мяч. Мяч Даудова получился красивым, добавил нам уверенности в собственных силах и позволил выдохнуть с облегчением. Уверен, что будемс прогрессировать от матча к матчу и в Первой лиге продемонстрируем совсем другой уровень футбола".

Футболист считает, что философия Шищенко постепенно воплощается в жизнь. "У каждого тренера свое видение футбола. Сергей Шищенко не является исключением, у него есть своя философия. Тренер ставит перед командой свот требования, вносит изменения в тренировочный процесс. Нужно время, чтобы все понять и воплотить наработки в жизнь. Отмечу, что уже постепенно начинаем понимать его тренерские идеи. Тренировочный процесс интересный, недаром он работал в именитых клубах, проходил стажировку заграницей, да сам играл на высоком уровню. Мы много внимания уделяем тактике".

"У нас хорошая команда, которая может достойно играть в Первой лиге. Главное - побеждать в каждом матча и двигаться вперед. Хотим радовать болельщиков своей игрой и результатом. Если выполнять требования тренерского штаба, то у нас все получится. Относительно выступлений в Первой лиге, то я не хочу забегать вперед. Время все расставит на свои места. Сделаем все, чтобы о Полесье начала говорнить вся футбольная Украина", - резюмировал футболист.