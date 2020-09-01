Смалийчук попал в больницу с подозрением на коронавирус

Совладелец "Карпат" Олег Смалийчук попал в больницу.

Как сообщает Sport Arena, у президента "львов" подозрение на коронавирус. Информация о текущем состоянии здоровья Смалийчука пока неизвестна.

Также в больнице оказался и бывший тренер "Карпат" Валентин Ходукин.

Отметим, "Карпаты" начнут новый сезон во Второй лиге матчем с "Подольем". Базовая дата матча – 6 сентября.