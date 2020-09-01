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Смалийчук попал в больницу с подозрением на коронавирус

Вторая лига
(1 голосов)

Эпидемия не щадит никого

Смалийчук попал в больницу с подозрением на коронавирус
Новина українською

Совладелец "Карпат" Олег Смалийчук попал в больницу.

Как сообщает Sport Arena, у президента "львов" подозрение на коронавирус. Информация о текущем состоянии здоровья Смалийчука пока неизвестна.

Также в больнице оказался и бывший тренер "Карпат" Валентин Ходукин.

Отметим, "Карпаты" начнут новый сезон во Второй лиге матчем с "Подольем". Базовая дата матча – 6 сентября.

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В статье: Карпаты (Львов) Олег Смалийчук коронавирус
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (1)
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Footballhead (м. Чернігів)
01.09.2020 в 20:27
Одужання Смайлу. Йому ще Карпати відроджувати.
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