Вторая лига
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Смалийчук попал в больницу с подозрением на коронавирус
Эпидемия не щадит никого
Совладелец "Карпат" Олег Смалийчук попал в больницу.
Как сообщает Sport Arena, у президента "львов" подозрение на коронавирус. Информация о текущем состоянии здоровья Смалийчука пока неизвестна.
Также в больнице оказался и бывший тренер "Карпат" Валентин Ходукин.
Отметим, "Карпаты" начнут новый сезон во Второй лиге матчем с "Подольем". Базовая дата матча – 6 сентября.
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Источник:Sport Arena
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Комментарии (1)
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Footballhead (м. Чернігів)
01.09.2020 в 20:27
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