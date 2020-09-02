Металлург подписал Полевого и еще трех игроков

Запорожский "Металлург" провел клубное собрание, на котором представил и новичков команды.

Наиболее известным новичком запорожцев стал 35-летний защитник Владимир Полевой, который играл за "Металлург" с 2002 по 2010 год, а прошлый сезон провел в "Днепре-1" (18 матчей в УПЛ, 1 гол и 1 ассист).

Также команда объявила о подписании контрактов с Игорем Загоруйко, Максимом Воробеем и Владиславом Борисенко.