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Металлург подписал Полевого и еще трех игроков

Вторая лига
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Усиление для запорожцев

Металлург подписал Полевого и еще трех игроков
Новина українською

Запорожский "Металлург" провел клубное собрание, на котором представил и новичков команды.

Наиболее известным новичком запорожцев стал 35-летний защитник Владимир Полевой, который играл за "Металлург" с 2002 по 2010 год, а прошлый сезон провел в "Днепре-1" (18 матчей в УПЛ, 1 гол и 1 ассист).

Также команда объявила о подписании контрактов с Игорем Загоруйко, Максимом Воробеем и Владиславом Борисенко.

Напомним, что по итогам прошлого сезона "Металлург" вылетел во Вторую лигу.

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В статье: Владимир Полевой Металлург (Запорожье)
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