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Металлург подписал Полевого и еще трех игроков
Усиление для запорожцев
Запорожский "Металлург" провел клубное собрание, на котором представил и новичков команды.
Наиболее известным новичком запорожцев стал 35-летний защитник Владимир Полевой, который играл за "Металлург" с 2002 по 2010 год, а прошлый сезон провел в "Днепре-1" (18 матчей в УПЛ, 1 гол и 1 ассист).
Также команда объявила о подписании контрактов с Игорем Загоруйко, Максимом Воробеем и Владиславом Борисенко.
Напомним, что по итогам прошлого сезона "Металлург" вылетел во
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Источник:Страница Металлурга в Фейсбук
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