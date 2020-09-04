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Экс-коуч Металлиста 1925 Демченко будет консультировать клуб Второй лиги

Вторая лига
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Уже в Черновцах

Экс-коуч Металлиста 1925 Демченко будет консультировать клуб Второй лиги
Новина українською

"Буковина" перед стартом чемпионата во Второй лиге в новый сезон входит с усилением тренерского состава - экс-наставник "Металлиста 1925" Андрей Демченко будет консультировать черновицкую команду, информирует meta-ratings.

Его пригласил помочь "Буковине" президент этого клуба Вадим Заяц, давний знакомый, с которым в свое время выступали за запорожский "Металлург".

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Я уже второй день в Черновцах, посетил тренировку, обменялся мнениями с главным тренером Степаном Маковийчук. Буду рад, если мои советы пригодятся "Буковине", - сказал Андрей Демченко.

В стартовом матче второй лиги "Буковина" в гостях в воскресенье, 6 сентября, сыграет с "Диназом".

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В статье: Вадим Заяц Вторая лига Буковина (Черновцы) Андрей Демченко Степан Маковийчук
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Источник:
meta-ratings

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