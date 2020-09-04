Карпаты: Владелец Руха нацеливается на землю вокруг стадиона Украина?

"Карпаты" ответили на инициативу президента "Руха" Григория Козловского , который инициирует передачу стадиона "Украина" в коммунальную собственность Львова.

"Мы были очень удивлены, услышав о желании Григория Козловского инициировать разрыв договора аренды стадиона "Украина" между местной властью и нашим клубом.

Во-первых, "Карпаты" не нарушили ни одного пункта этого договора – соответственно, нет никаких оснований для разрыва соглашения. Уже 13 лет наш клуб покрывает все расходы стадиона "Украина".

Мы установили систему подогрева и полива, ухаживали за газоном, трибунами, помещениями и территорией стадиона, по возможности проводили ремонтные работы. На этом стадионе проходили матчи Лиги Европы и сборной Украины – только благодаря нашим усилиям и ресурсам.

На все это потрачены миллионы долларов. Нынешний гендиректор "Руха" Игорь Дедышин не даст соврать – он много лет работал в "Карпатах" и прекрасно знает эти цифры.

Во-вторых, согласно договору между городом и клубом, стадионом "Украина" действительно имеют право пользоваться все львовские команды.

Но при определенных условиях – если это не препятствует нашим матчам, переутомляет газон и, самое главное, в соответствии с отдельным договором между "Карпатами" и клубом, который хочет провести матч на "Украине". И "Рух", и "Львов" прекрасно об этом знают, ведь неоднократно выполняли эти условия.

До этого никаких претензий не возникало. Мы не видели причин для отказа и на этот раз – на матч с "Шахтером" "Рух" получил такие же условия сотрудничества, как "Львов" на этот сезон. Но почему-то теперь претензии возникли.

Похоже, руководство молодого клуба решило, что с помощью влияния в городском совете может устанавливать собственные условия пользования стадионом, который арендует другой клуб.

В-третьих, на матче УПЛ основным стадионом "Рух" заявил "Арену Львов". Там и состоится матч против "Шахтера". Также клуб уже несколько лет пользуется стадионом "Скиф". То есть "Рух" даже не собирался играть на "Украине", им нужно было только получить новую зацепку.

Григорий Козловский в который раз демонстрирует, как он хочет помочь "Карпатам", которые переживают сложные времена в новейшей истории клуба. Или владельцу "Руха" мало Винникивского озера и он уже прицеливается на землю вокруг "Украины".

Если кто не знает, земля под бывшим рынком возле стадиона уже давно выкуплена одним эпатажным депутатом горсовета под жилую застройку. Не удивимся, если ему удастся задуманное, и через несколько лет на месте Снопковского парка и стадиона вырастут новые авалоны.

Тогда станет ясна истинная причина нежелания Григория Петровича поддержать наш проект реконструкции стадиона "Украина", – сказано в обращении "Карпат".