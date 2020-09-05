Вторая лига. Металлург громит Никополь

Гол капитана "казаков" Эдуарда Сарапия открыл счет результативным атакам сезона. В целом подопечные Владимира Микитина смотрелись предпочтительней команды Григория Варжеленко, закономерно забрав себе три очка.

Новый главный тренер "Металлурга" Владимир Микитин несколько видоизменил стартовый состав по сравнению с ультраинтенсивной концовкой прошлого сезона. Прежде всего, бросалось в глаза, что новичок Максим Воробей вышел в старте, а еще один "звездный возвращенец" запорожских "казаков" Владимир Полевой остался в запасе. Также в стартовые 11 попал Владислав Борисенко, который также присоединился к команде лишь летом.

В дебюте поединка было много сумбура, в котором все же более уверенно чувствовали себя гости. Правда создать по-настоящему опасный момент МЗ долго не удавалось. Тем неожиданнее стал гол Эдуарда Сарапия прямым ударом со штрафного на исходе получаса игры. Это взятие ворот стало дебютным для Второй лиги в сезоне 2020/21.

После перерыва характер игры сильно не изменился и логичным воплощением преимущества "Металлурга" стал гол вышедшего на замену Богдана Могильного. На последних секундах же Сарапий оформил дубль, доведя счет до крупного.

Закономерная победа команды Микитина в дебютной игре сезона.

Никополь - Металлург 0:3 (0:1)

Голы: Сарапий (29, 90+2); Могильный (85)

Никополь: Богдан, Адаменко, Белоус, Катеруша, Слищенко, Люсик, Донец, Жуков, Фомин, Бэйер, Мандровский.

Металлург: Котляров, Воробей, Бобров, Сарапий, Крапивный, Шалфеев, Сачко, Олейник (Загоруйко 50), Белоусов, Борисенко, Сидоров.