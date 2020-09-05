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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал Фарма - Кривбасс: смотреть онлайн, видеотрансляция

Вторая лига
(3 голосов)

Криворожане дебютируют в чемпионате в Одессе.

Реал Фарма - Кривбасс: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

Любимый клуб президента страны приехал в Одессу загодя и даже успел потренироваться перед матчем...

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В статье: Вторая лига Кривбасс (Кривой Рог) Реал Фарма (Одесса)
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Комментарии (3)
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Планетянин (О спорт, ты мир!)
05.09.2020 в 17:52
Зеля, Юзик я думаю помогут Кривбассу попасть в премьер-лигу. Если нет, тогда они поцы голимые.
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Планетянин (О спорт, ты мир!)
05.09.2020 в 17:49
Кривбасс на голову выше Реала!
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Планетянин (О спорт, ты мир!)
05.09.2020 в 16:55
Кривбасс ВПЕРЁД! Вперёд к первой лиге!
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