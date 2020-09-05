Вторая лига. Кривбасс начинает с победы

Дебютный матч возрожденного "Кривбасса"в чемпионате принес минимальную победу над потенциальным аутсайдером группы Б. Подопечные Геннадия Приходько создали достаточно моментов для разгрома, но довольствовались единственным голом.

Матч на одесском стадионе "Иван" начался с преимуществом гостей, которые еще за день до стартового свистка приехали в город и провели предматчевую тренировку.

Материальное воплощение преимущество "Кривбасса" нашло в концовке первого тайма, когда Александру Пятову удалось пробить вратаря. Этот момент заставил "веселых болельщиков" гостей спровоцировать остановку матча. Несколько из них даже выбежали на поле, остальные решили зажечь фаера. Арбитру понадобилось несколько минут чтобы дать команду возобновлять поединок.

Вскоре случилась серия замен. Не дожидаясь перерыва тренер хозяев сменил двух своих игроков. У криворожан Игоря Коцюмаку заменил Андрей Дедяев, но эта рокировка получилась вынужденной, так как защитник "Кривбасса" получил травму.

После перерыва игра и дальше проходила с перевесом гостей, но забить второй мяч криворожанам так и не удалось. Неубедительный по счету, но абсолютно закономерный успех "Кривбасса" в первом матче чемпионата.

Реал Фарма - Кривбасс 0:1 (0:1)

Гол: Пятов (35)

Реал Фарма: Даскалица, Серпутько (Сторожук 39), Буряченко, Онуфрак, Докукин, Фабер (Боровик 36), Лиховидов А., Колесников, Поздняков, Сербин, Топал.

Кривбасс: Лепка, Сокол, Заименко, Голуб, Коцюмака (Дедяев 36), Рябов, Григорик, Пятов, Берко, Горват, Малиновский.

Предупреждения: Малиновский (45+1)