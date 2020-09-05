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Вторая лига. Кривбасс начинает с победы

Вторая лига
(3 голосов)

В Одессе соперник был далеко не самого высокого уровня.

Вторая лига. Кривбасс начинает с победы
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Дебютный матч возрожденного "Кривбасса"в чемпионате принес минимальную победу над потенциальным аутсайдером группы Б. Подопечные Геннадия Приходько создали достаточно моментов для разгрома, но довольствовались единственным голом.

Матч на одесском стадионе "Иван" начался с преимуществом гостей, которые еще за день до стартового свистка приехали в город и провели предматчевую тренировку.

Материальное воплощение преимущество "Кривбасса" нашло в концовке первого тайма, когда Александру Пятову удалось пробить вратаря. Этот момент заставил "веселых болельщиков" гостей спровоцировать остановку матча. Несколько из них даже выбежали на поле, остальные решили зажечь фаера. Арбитру понадобилось несколько минут чтобы дать команду возобновлять поединок.

Вскоре случилась серия замен. Не дожидаясь перерыва тренер хозяев сменил двух своих игроков. У криворожан Игоря Коцюмаку заменил Андрей Дедяев, но эта рокировка получилась вынужденной, так как защитник "Кривбасса" получил травму.

После перерыва игра и дальше проходила с перевесом гостей, но забить второй мяч криворожанам так и не удалось. Неубедительный по счету, но абсолютно закономерный успех "Кривбасса" в первом матче чемпионата.

Реал Фарма - Кривбасс 0:1 (0:1)
Гол: Пятов (35)
Реал Фарма: Даскалица, Серпутько (Сторожук 39), Буряченко, Онуфрак, Докукин, Фабер (Боровик 36), Лиховидов А., Колесников, Поздняков, Сербин, Топал.
Кривбасс: Лепка, Сокол, Заименко, Голуб, Коцюмака (Дедяев 36), Рябов, Григорик, Пятов, Берко, Горват, Малиновский.
Предупреждения: Малиновский (45+1)

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В статье: Вторая лига Кривбасс (Кривой Рог) Реал Фарма (Одесса)
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Комментарии (6)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
05.09.2020 в 20:18
Гіл топовий.
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Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
05.09.2020 в 19:05
Уважаемый автор статьи, будьте добры поправить четвертый абзац и впредь попрошу вас быть внимательнее и не называть криворожан криворожцами.
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Планетянин (О спорт, ты мир!)
05.09.2020 в 18:55
Победа! Первая победа возрождённого Кривбасса! Ура товарищи!
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0
0
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Планетянин (О спорт, ты мир!)
05.09.2020 в 17:52
Зеля, Юзик я думаю помогут Кривбассу попасть в премьер-лигу. Если нет, тогда они поцы голимые.
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0
-2
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Планетянин (О спорт, ты мир!)
05.09.2020 в 17:49
Кривбасс на голову выше Реала!
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0
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Планетянин (О спорт, ты мир!)
05.09.2020 в 16:55
Кривбасс ВПЕРЁД! Вперёд к первой лиге!
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