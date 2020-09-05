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Днепр (Черкассы) - Металл: смотреть онлайн, видеотрансляция
В Черкассах местный "Днепр" примет харьковский "Металл". Почти классика...
В составе хозяев есть такие опытные игроки как Вадим Черный, Денис Шурубура и Максим Аверьянов, уже "понюхавшие" пороху Первой лиги с "Черкащиной". Комментировать же игру будет Ютуб-блогер Андрей Колесник...
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