Днепр (Черкассы) - Металл: смотреть онлайн, видеотрансляция

В составе хозяев есть такие опытные игроки как Вадим Черный, Денис Шурубура и Максим Аверьянов, уже "понюхавшие" пороху Первой лиги с "Черкащиной". Комментировать же игру будет Ютуб-блогер Андрей Колесник...