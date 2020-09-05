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Металл подписал Сергея Люльку

Вторая лига
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Опытный оборонец будет выступать во Второй лиге

Металл подписал Сергея Люльку
Новина українською

Накануне дебюта во Второй лиге Украины "Металл" объявил о подписании защитника Сергея Люльки. Детали сделки не уточняются.

В прошлом сезоне 30-летний украинец выступал в составе ПФК "Львов".

Сергей Люлька – новый игрок «Металла» Харьковский «Металл» подписал контракт с еще одним защитником. Перед дебютом «Металла» во Второй лиге ряды нашей команды пополнил опытный защитник Сергей Люлька. 30-летний Люлька – воспитанник киевского «Динамо». На профессиональном уровне Сергей выступал за молодежную команду «Динамо», «Динамо-3», «Динамо-2», чешский «Слован» (Либерец), «Говерлу», «Черноморец», «Десну» и «Львов». В составе «Металла» Люлька будет играть под 22-м номером. Напомним, сегодня наша команда дебютирует во Второй лиге. Первым соперником желто-синих станет черкасский «Днепр». Игра состоится в Черкассах. Начало в 18:00. #fcmetal #фкметал #фкметалл

Публикация от FC METAL (@fcmetalua)

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В статье: Сергей Люлька Металл (Харьков)
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