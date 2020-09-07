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Тренер Карпат: Если сравнивать с матчем против Эпицентра, то прогресс команды заметен

Вторая лига
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Карпаты проиграли Подолью

Тренер Карпат: Если сравнивать с матчем против Эпицентра, то прогресс команды заметен
Новина українською

Главный тренер "Карпат" Любомир Вовчук прокомментировал поражение своей команды в матче Второй лиги с "Подольем" (0:3).

"Команда соперника продемонстрировала нам урок взрослого футбола. У нас возникали проблемы при обороне, особенно при стандартных положениях. Это болезненный, но показательный урок. Ребята старались, пытались навязать свой футбол. Впрочем опыт "Подолья" сыграл ключевую роль в поединке. Кроме того, они использовали наши ошибки, которых было немало в первом тайме.

Если сравнивать с кубковым матчем против "Эпицентра", то прогресс заметен. Прежде всего это касается комплектации команды - у нас появились исполнители, которые сегодня существенно улучшили качество игры. Мы хотим, чтобы с каждой тренировкой наши футболисты росли и прибавляли. Игровая практика является важной в таком возрасте, поэтому будем делать все для того, чтобы наши игроки прогрессировали", - сказал Вовчук.

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В статье: Подолье (Хмельницкий) Карпаты (Львов) Любомир Вовчук
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Источник:
ФК Карпаты

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