Тренер Карпат: Если сравнивать с матчем против Эпицентра, то прогресс команды заметен

Главный тренер " Карпат " Любомир Вовчук прокомментировал поражение своей команды в матче Второй лиги с "Подольем" (0:3).

"Команда соперника продемонстрировала нам урок взрослого футбола. У нас возникали проблемы при обороне, особенно при стандартных положениях. Это болезненный, но показательный урок. Ребята старались, пытались навязать свой футбол. Впрочем опыт "Подолья" сыграл ключевую роль в поединке. Кроме того, они использовали наши ошибки, которых было немало в первом тайме.

Если сравнивать с кубковым матчем против "Эпицентра", то прогресс заметен. Прежде всего это касается комплектации команды - у нас появились исполнители, которые сегодня существенно улучшили качество игры. Мы хотим, чтобы с каждой тренировкой наши футболисты росли и прибавляли. Игровая практика является важной в таком возрасте, поэтому будем делать все для того, чтобы наши игроки прогрессировали", - сказал Вовчук.