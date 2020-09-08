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Экс-игрок Карпат перебрался в Грузию
Во Львове побыл недолго
Грузинский клуб "Торпедо" Кутаиси объявил о трансфере центрального защитника Андро Гиоргадзе.
24-летний экс-игрок молодежной сборной Грузии выступал в львовских "Карпатах" и покинул клуб в июле.
В прошлом сезоне он сыграл в 6 матчах за зелено-белых, выступал в полтавской "Ворскле" с 2018 по 2020 годы.
"Торпедо" Кутаиси пока занимает 7 место в чемпионате Грузии.
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Источник:Торпедо Кутаїсі
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