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Экс-игрок Карпат перебрался в Грузию

Вторая лига
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Во Львове побыл недолго

Экс-игрок Карпат перебрался в Грузию

Грузинский клуб "Торпедо" Кутаиси объявил о трансфере центрального защитника Андро Гиоргадзе.

24-летний экс-игрок молодежной сборной Грузии выступал в львовских "Карпатах" и покинул клуб в июле.

В прошлом сезоне он сыграл в 6 матчах за зелено-белых, выступал в полтавской "Ворскле" с 2018 по 2020 годы.

"Торпедо" Кутаиси пока занимает 7 место в чемпионате Грузии.

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В статье: Карпаты (Львов) чемпионат Грузии Торпедо (Кутаиси) Андро Гиоргадзе
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Источник:
Торпедо Кутаїсі

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