Экс-игрок Карпат перебрался в Грузию

Грузинский клуб "Торпедо" Кутаиси объявил о трансфере центрального защитника Андро Гиоргадзе.

24-летний экс-игрок молодежной сборной Грузии выступал в львовских "Карпатах" и покинул клуб в июле.

В прошлом сезоне он сыграл в 6 матчах за зелено-белых, выступал в полтавской "Ворскле" с 2018 по 2020 годы.

"Торпедо" Кутаиси пока занимает 7 место в чемпионате Грузии.