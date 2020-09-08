Черкащина будет базироваться и играть матчи в Белозерье, команде нашли игроков и тренера

В результате жеребьевки календаря матчей Чемпионата Украины по футболу во Второй лиге сезона 2020/21 команда "Черкащина" вынуждена была пропустить стартовый тур. Однако это позволило основателям и генеральному директору клуба Юрию Колеснику "собрать обломки команды", которые оставили после прошлого сезона инвесторы Петр Иванов с партнерами и Андрей Горельцев - почетный президент клуба, и "сшить" новое юридическое лицо-правопреемника.

Команда 12 сентября все же выйдет на дебютный матч. Уполномоченным лицом новых инвесторов стал Владимир Лашкул, который в прошлом сезоне был инвестором.

Следующий сезон для «Черкащины» и ее болельщиков будет решающим, - убежден Владимир Григорьевич. - Действительно, команда пропустила первый тур, и здесь футбольному клубу повезло иметь немного больше времени, чтобы переформатировать ситуацию в клубе и в команде. Ведь, к сожалению, инвесторы, которые занимались командой в сезоне 2019/20, не достигнув положительного результата, просто бросили команду на произвол судьбы и отказались от дальнейшего сотрудничества. Большинство игроков получили статус свободных агентов. По информации, которой я владею, инвесторы все же намерены полностью рассчитаться с игроками за их работу. Но на договорных отношениях они оставили нам только 7 футболистов.

Поэтому нужны были титанические усилия для сохранения команды и обеспечение ее участия в чемпионате Украины сезона 2020/21.

Прежде всего надо было решить вопрос относительно главного тренера команды. Ведь вместе с игрокам пошел и Денис Маринчук. Поэтому мы очень признательны Анатолию Бессмертному, который в этой сложной ситуации согласился возглавить команду "Черкащина" и лично принять участие в ее восстановлении. В результате сейчас под его руководством команда уже собралась на свой первый учебно-тренировочный сбор в Белозерье.

Команда будет базироваться, по словам Владимира Лашкула, на территории Белозерской ОТГ.

Здесь в распоряжении учебно-тренировочный комплекс со стадионом "Заря". На нем же 12 сентября состоится первое черкасское дерби. Скрестят ноги "Черкащина" и команда МСК "Днепр", начало матча в 18:00.