Президент Кривбасса: Сейчас клуб будет финансироваться из тех же источников, что и Горняк

Президент " Кривбасса " Константин Караманиц рассказал о финансировании клуба и целях и задачах, которые ставятся перед командой.

"Сейчас мы находимся на том этапе, что "Кривбасс" будет финансироваться из тех же источников, что и "Горняк". Плюс у нас уже появились спонсоры. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими компаниями, которые проявили интерес самостоятельно.

Мы понимаем, что чем выше мы будем подниматься, тем интерес будет расти. А у нас задача – выход в премьер-лигу. И для этого нужны большие финансы", – сказал Караманиц.

Напомним, что "Кривбасс", которой был воссоздан на базе "Горняка", начал сезон во Второй лиге.