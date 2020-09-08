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Президент Кривбасса: Сейчас клуб будет финансироваться из тех же источников, что и Горняк
У команды амбициозные цели
Президент "
"Сейчас мы находимся на том этапе, что "Кривбасс" будет финансироваться из тех же источников, что и "Горняк". Плюс у нас уже появились спонсоры. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими компаниями, которые проявили интерес самостоятельно.
Мы понимаем, что чем выше мы будем подниматься, тем интерес будет расти. А у нас задача – выход в премьер-лигу. И для этого нужны большие финансы", – сказал Караманиц.
Напомним, что "Кривбасс", которой был воссоздан на базе "Горняка", начал сезон во Второй лиге.