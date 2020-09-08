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Президент Кривбасса: Сейчас клуб будет финансироваться из тех же источников, что и Горняк

Вторая лига
(1 голосов)

У команды амбициозные цели

Президент Кривбасса: Сейчас клуб будет финансироваться из тех же источников, что и Горняк
Новина українською

Президент "Кривбасса" Константин Караманиц рассказал о финансировании клуба и целях и задачах, которые ставятся перед командой.

"Сейчас мы находимся на том этапе, что "Кривбасс" будет финансироваться из тех же источников, что и "Горняк". Плюс у нас уже появились спонсоры. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими компаниями, которые проявили интерес самостоятельно.

Мы понимаем, что чем выше мы будем подниматься, тем интерес будет расти. А у нас задача – выход в премьер-лигу. И для этого нужны большие финансы", – сказал Караманиц.

Напомним, что "Кривбасс", которой был воссоздан на базе "Горняка", начал сезон во Второй лиге.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Константин Караманиц
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (7)
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Запорізьке Торпедо (zp)
08.09.2020 в 19:10
какие спонсоры, какие источники?
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
08.09.2020 в 19:09
А чего не 95 квартал? Без шуток. Ведь это его идея. Могли бы и финансировать слегка
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+3
0
Запорізьке Торпедо (zp)
08.09.2020 в 19:12
ты шо! квортал десятки миллионов баксов в офшорах спрятал, чтобы в Украине налогов не платить, а ты хочешь, чтобы они на них кого-то еще спонсировали. все за наши деньги
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+3
0
Footballhead (м. Чернігів)
08.09.2020 в 17:34
Короче, борги платити за Кривбас ми не будемо, але при цьому скажемо, що це той самий Кривбас, який всі хотіли. Типовий Бєнямойський.
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+6
0
госпітальєр (львів)
08.09.2020 в 17:12
а смисл який був перейменовувати,назвали б барселона (кривий ріг) або ліверпуль і що ? підтасовка і маніпуляція,більше нічого
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+5
0
skif1927 (Динамо)
08.09.2020 в 17:19
Бидло хаває і верещить в екстазі, як зельцман піднімає український футбол...хоч по факту, просто горняк назвали кривбассом ...І ВСЕ.
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+5
0
ShtanGa (Славське)
08.09.2020 в 17:19
ПростоЗЕ
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+4
0


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