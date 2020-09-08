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Карпаты запретили местному каналу снимать матч команды. Медиа связывают с Козловским
Во Львове скучно не бывает
В минувшее воскресенье львовские "
На игре присутствовала и съемочная группа местного телеканала НТА, которая пыталась снимать игру. Впрочем, по слова журналистов, это им сделать запретил исполнительный директор "Карпат" Ростислава Ящишин.
"Мы хотели показать вам этот поединок, однако не сделаем этого. Хотя наша съемочная группа была на стадионе, к ней несколько раз подходил Ростислав Ящишин, говорил, что снимать нельзя. Также проверял несколько раз уж не включена камера - сказал, что нужно брать дополнительные специальные разрешения", - говориться в репортаже программы "Реальный футбол".
Интересно, что программа "Реальный футбол" выходит при содействии Львовской ассоциации футбола, руководителем которой является Александр Шевченко.
Также канал НТА во Львове якобы связывают с президентом "Руха" Григорием Козловским, который в последнее время активно "бодается" с руководством "Карпат".
После инцидента Ростислав Ящишин заявил, что с жалобой в НТА на незаконную съемку не обращался. Также он пояснил, что пока у клуба нет транслятора домашних матчей - "Карпаты" показывают игры в своем ютуб-канале, однако переговоры по этому вопросу ведутся.
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