  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Карпаты запретили местному каналу снимать матч команды. Медиа связывают с Козловским
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карпаты запретили местному каналу снимать матч команды. Медиа связывают с Козловским

Вторая лига
(1 голосов)

Во Львове скучно не бывает

Карпаты запретили местному каналу снимать матч команды. Медиа связывают с Козловским
Новина українською

В минувшее воскресенье львовские "Карпаты" начали свой сезон во Второй лиге – команда проиграла дома "Подолью" со счетом 0:3.

На игре присутствовала и съемочная группа местного телеканала НТА, которая пыталась снимать игру. Впрочем, по слова журналистов, это им сделать запретил исполнительный директор "Карпат" Ростислава Ящишин.

"Мы хотели показать вам этот поединок, однако не сделаем этого. Хотя наша съемочная группа была на стадионе, к ней несколько раз подходил Ростислав Ящишин, говорил, что снимать нельзя. Также проверял несколько раз уж не включена камера - сказал, что нужно брать дополнительные специальные разрешения", - говориться в репортаже программы "Реальный футбол".

Интересно, что программа "Реальный футбол" выходит при содействии Львовской ассоциации футбола, руководителем которой является Александр Шевченко.

Также канал НТА во Львове якобы связывают с президентом "Руха" Григорием Козловским, который в последнее время активно "бодается" с руководством "Карпат".

После инцидента Ростислав Ящишин заявил, что с жалобой в НТА на незаконную съемку не обращался. Также он пояснил, что пока у клуба нет транслятора домашних матчей - "Карпаты" показывают игры в своем ютуб-канале, однако переговоры по этому вопросу ведутся.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов) Карпаты (Львов) Ростислав Ящишин Григорий Козловский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Footballhead (м. Чернігів)
08.09.2020 в 19:41
Шо значить нібито? НТА - це канал Козловського по факту, давайте прямо. Все правильно Ящишин зробив, нема чого цим диверсантам робити на території єдиної команди Львова.
Ответить
0
-2
госпітальєр (львів)
08.09.2020 в 19:21
скільки можна про ту пародію на клуб писати !
Ответить
+2
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.09.2020 в 18:47
Никому не показывайте!
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...