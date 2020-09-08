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Болотников : Журналисты НТА пришли на матч Карпат без заявки. Брать чужое без разрешения – это называется красть
Во Львове своя атмосфера
Директор по стратегическому развитию "Карпат" Сергей Болотников рассказал о том, почему
"С каждой неделей люблю телеканал НТА все больше. Чуваки пришли на матч, не прислав заявки. Установили камеры и собирались что-то там снимать. Очень удивились, когда им запретили это делать. А потом использовали это для выполнения плана по хейту "Карпат" в своей еженедельной программе.
При этом матч сборной во Львове почему-то проиллюстрировали фотками – наверное, съемочную группу забыли послать.
Мы открыты к сотрудничеству со всеми телеканалами и вообще любыми СМИ, даже настроенными мочить "Карпаты" за каждое движение. Но, чуваки, имейте хоть немного совести и порядочности.
Не знаю, какие там принципы работы у вас и ваших владельцев, но брать чужое без разрешения – это называется красть", – написал Болотников в фейсбуке.
Напомним, что журналисты канала НТА (который связывают с президентом "Руха" Григорием Козловским) заявили о том, что их съемочная группа была единственной, которая готовила трансляцию поединка, однако снимать футбол им запретил исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин.
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