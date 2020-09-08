Болотников : Журналисты НТА пришли на матч Карпат без заявки. Брать чужое без разрешения – это называется красть

Директор по стратегическому развитию "Карпат" Сергей Болотников рассказал о том, почему клуб запретил местному телеканалу НТА снимать матч 1-го тура Второй лиги против "Подолья" (0:3).

"С каждой неделей люблю телеканал НТА все больше. Чуваки пришли на матч, не прислав заявки. Установили камеры и собирались что-то там снимать. Очень удивились, когда им запретили это делать. А потом использовали это для выполнения плана по хейту "Карпат" в своей еженедельной программе.

При этом матч сборной во Львове почему-то проиллюстрировали фотками – наверное, съемочную группу забыли послать.

Мы открыты к сотрудничеству со всеми телеканалами и вообще любыми СМИ, даже настроенными мочить "Карпаты" за каждое движение. Но, чуваки, имейте хоть немного совести и порядочности.

Не знаю, какие там принципы работы у вас и ваших владельцев, но брать чужое без разрешения – это называется красть", – написал Болотников в фейсбуке.

Напомним, что журналисты канала НТА (который связывают с президентом "Руха" Григорием Козловским) заявили о том, что их съемочная группа была единственной, которая готовила трансляцию поединка, однако снимать футбол им запретил исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин.